Megbírságoltak egy svájci politikust, mert céltáblaként használt egy Jézust és Máriát ábrázoló képet

Egy svájci bíróság szerdán a vallásszabadság korlátainak megsértése miatt pénzbüntetésre ítélt egy helyi politikust – írja az MTI.

A harminchárom éves, bosnyák származású Sanija Ameti, a Zöld Liberális Párt (GLP) korábbi politikusa egy Jézust és Szűz Máriát ábrázoló képet használt céltáblaként: légfegyverrel lőtt rá, majd a felvételt később saját Instagram-oldalán is közzétette.

A zürichi kerületi bíróság ítéletében rámutatott: a nő kimerítette a mások hitének megsértéséről szóló jogszabályt, így ötszáz svájci frank (207 ezer forint) pénzbüntetést kell kifizetnie, további háromezret (1,24 millió forintot) viszont nem, feltéve, ha a próbaideje alatt nem követ el több büntethető cselekményt.

Az incidens 2024 szeptemberében nagy közfelháborodást keltett, Ameti pedig bocsánatot kért ugyan az egyház képviselőitől, Instagram-oldalát is törölte, az állása elvesztését, párttagságának megszűnését – még kizárása előtt jelentette be a kilépését –, illetve a bírósági pert azonban nem kerülte el.

Ügyvédje a tárgyalásokon felmentését kérte, védence tettét pedig azzal indokolta, hogy az az elmúlt három évtizedben nem tudta feldolgozni az őt ért traumát: a Jugoszláviában töltött gyerekkorának legsötétebb napját, testvérei egyikének lelövését.

Az eljárás során több jobboldali párt, így a Mass-Voll! elnöke, Nicolas Rimoldi is a vád oldalán szólalt fel, sőt, az X-en Ameti kitoloncolására szólított fel.