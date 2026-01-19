Matt Damon és Ben Affleck először készítettek együtt filmet a mindkettőjük karrierjét beindító Good Will Hunting óta: a Netflixen a héten jelent meg új akció-thrillerük, A nagy fogás. El is indultak kampányolni a filmmel, nemrég például Joe Rogan podcastjében tűntek fel, ahol Damon többek között a cancel culture-ről is beszélt: azt mondta, a sírig tart, sokan inkább ülnének másfél évet.

De szóba került az is, hogyan befolyásolta a film elkészültét a streamingóriás.

Damon szerint a Netflix azt kérte tőlük, hogy már az első öt percben legyen valami nagy akciójelenet, hogy ott maradjanak a nézők a képernyő előtt, valamint arról is beszéltek, hogy érdemes lenne a filmben többször is elismételtetni a karakterekkel a cselekmény főbb pontjait, hogy azok is képben legyenek, akik a film közben mobiloznak.

A színész szerint a nézők otthon teljesen más szintű figyelmet szentelnek egy filmnek, mint a moziban, a streamingszolgáltató pedig ehhez igazítja tartalmait. „Az akciófilmek készítésének van egy általános receptje, amit mi is tanultunk: általában három nagy akciójelenet van egy filmben. Egy az első felvonásban, egy a másodikban és egy a harmadikban” – magyarázta Damon.

A legtöbb pénzt a harmadik felvonásba szokás fektetni. Az a finálé. Most viszont azt mondták nekünk: »Nem lehetne egy nagyot az első öt percbe tenni? Azt akarjuk, hogy az emberek maradjanak.«

Affleck kicsivel megengedőbb a streamingplatformokkal; szerinte nem csak ilyen változásokat látni. A Netflix nagysikerű minisorozatát, a Kamaszokat hozta példaként (erről kritikánk itt olvasható), ami valóban nehezen nevezhető bármiféle receptnek vagy sablonnak megfelelni próbáló tartalomnak.

Ha megnézzük a Kamaszokat, az semmit nem követett ebből a szarból. És kurvára jó. És sötét is. Tragikus és intenzív. Arról szól, hogy egy fickó rájön, hogy a gyerekét gyilkossággal vádolják. Hosszú felvételek vannak a fejük hátsó részéről. Beülnek a kocsiba, senki sem szól semmit

– fogalmazott a színész, aki szerint egyelőre még nem tartunk ott, hogy muszáj követni a Netflix-trükköket a siker érdekében. Damon szerint a Kamaszok a kivétel.