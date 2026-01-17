Matt Damon a cancel culture-ről: a sírig tart, sokan inkább ülnének másfél évet

Lefogadom, hogy az érintettek közül többen inkább azt választanák, hogy börtönbe vonulnak 18 hónapra, aztán kijönnek, és azt mondják: »Leróttam a tartozásom. Megvagyunk. Ugye megvagyunk?«

Így felelt Matt Damon Joe Rogan műsorvezető cancel culture-rel kapcsolatos kérdésére, vagyis arra, milyen hatással van Hollywoodra, hogy kisebb és nagyobb múltbeli hibáik, érzéketlenségük, szerencsétlen mondataik miatt a szakma valósággal kiátkozza egyes tagjait.

Damon úgy folytatta:

Ha nyilvánosan kipellengéreznek, annak a hatása sosem múlik el. Ez az első dolog, ami mindenkinek… vagyis érted, a sírig tart.

Matt Damon elmondta, hogyan mentette meg a lánya az esetleges cancelezéstől

Damon és alkotótársa, Ben Affleck a Rip című, új filmjüket reklámozandó látogattak el Rogan podcastműsorába. A milliók által hallgatott, rendkívül népszerű műsorvezető, aki Trump újraválasztásához is jelentékeny mértékben járulhatott hozzá, rendszeresen üt meg kritikus hangokat a fősodrú, politikailag korrekt szórakoztatóiparral szemben. Úgy tűnt, ebben a kérdésben Damonnel is megtalálta a közös hangot.

A színész a Daily Beast összefoglalója szerint elmondta: ő akkor került legközelebb a lehetséges cancelezéshez, amikor rendszeresen használt olyan becsmérlő kifejezést, amin az LMBTQ-közösség tagjai joggal sértődhettek meg. Damon itt az angol „fag” szóra célzott, amiről azt mondta, gyerekkorában Bostonban előbb tanulta meg ezt a szót, mint azt, hogy mit jelent. Néhány éve aztán a lánya javasolta neki, hogy többet ne mondjon ilyet.

Damon egyébként főszerepet játszik az idei év egyik legjobban várt filmjében, Christopher Nolan Odüsszeiájában is, aminek a forgatása miatt több mint tíz kilót adott le.