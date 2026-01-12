Dúl a harc a Warner filmstúdióért, a Paramount perel

Továbbra is zajlik a vita a Warner filmstúdió felvásárlásának ügyében. December elején érkezett a hír, hogy a Netflix mindenestül megveszi a stúdiót, így a hozzá tartozó HBO Max csatornát is, nem sokkal később viszont bejelentkezett a Paramount Skydance azzal, hogy ők még többet fizetnének a Warner-csoportért.

Miután a Warner Bros. elutasította a Paramount felvásárlási ajánlatát, és a Netflix mellett döntött, David Ellison, a Paramount vezérigazgatója hétfőn körlevélben közölte a WBD részvényeseivel, hogy pert indítottak a filmstúdió ellen. Mint írja, azt szeretnék elérni, hogy a Warner nagyobb pénzügyi átláthatóságot biztosítson a Netflixszel kötött megállapodással kapcsolatban.

Ellisonék szerint ugyanis a Paramount ajánlata kedvezőbb a Netflixénél: ők egy tisztán készpénzes ajánlat keretein belül részvényenként 30 dollárért vásárolnák fel a Warner Bros. Discoveryt, ami összesítve egy 108,4 milliárd dolláros ajánlatot jelent az egész cégre – ez pedig meghaladja a Netflix által ígért 82,7 milliárd dollárt.

A Delaware-i Chancery Court bíróság előtt benyújtott perben a Paramount Skydance azt kéri, hogy a Warner Bros. adjon bővebb tájékoztatást a rivális Netflixszel kötendő üzletről és a döntési folyamatról, hogy a WBD részvényesei rendelkezzenek a tájékozott döntéshez szükséges összes információval.