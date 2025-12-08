A Paramount elvenné a Netflix elől a Warner Bros.-t

Nem csendesedik a vihar a Warner Bros. felvásárlása körül. Ahogy azt korábban megírtuk, a Netflix nyerte a médiacégért folyó licitháborút a Paramount és a Comcast ellen, amit Donald Trump a piaci versenyre leselkedő veszélyként értékelt, ezért személyesen szeretné felülbírálni az üzlet jóváhagyását. Most pedig a Variety értesülései szerint újabb váratlan fordulat állt be a cég felvásárlásának ügyében, miután a Paramount egy, a Netflixénél jobb ajánlattal szeretné kitúrni az üzletből a streamingóriást.

A David Ellison vezette Paramount Skydance egy tisztán készpénzes ajánlat keretein belül részvényenként 30 dollárért vásárolná fel a Warner Bros. Discoveryt, ami összesítve egy 108,4 milliárd dolláros ajánlatot jelent az egész cégre – ez pedig meghaladja a Netflix által ígért 82,7 milliárd dollárt.

A Paramount egy stratégiailag és pénzügyileg is vonzóbb ajánlattal állt elő a Warner Bros. Discovery részvényesei számára, mint a Netflixé, ami egy bizonytalan és bonyolult konstrukciót kínált

– áll a filmvállalat nyilatkozatában.

Ellison elmondta, az ajánlatukat közvetlenül a Warner Bros. részvényeseinek is eljuttatták, akiket arra ösztönöznek, utasítsák el a Netflix ajánlatát – ezt pedig azzal nyomatékosították, hogy a Paramount sokkal nagyobb pénzügyi garanciát tud vállalni, mint a streamingóriás, valamint az üzlet gyors véglegesítését is kilátásba helyezték, amennyiben javukra döntenek a felvásárlást illetően.