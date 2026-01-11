amanda seyfriedfilmkritikafilmtvkritika
Kultúra

Sydney Sweeney-t szobalánynak veszik fel, bosszúálló amazon lesz belőle

Ascot Elite Entertainment
admin Polák Zsóka
2026. 01. 11. 13:59
Ascot Elite Entertainment
Felnőttfilm és nyálas romkom is indulhatna úgy, hogy egy mélyen dekoltált, szép, szőke lányt felvesznek gazdagékhoz, ahol a mindenki által vonzó, szentnek tartott apuka szemet vet rá – Paul Feig filmjében ebből pszichothriller lett. Sydney Sweeney és Amanda Seyfried egymással hadakozik, hogy aztán kiderüljön, senki sem az, aminek látszik, de a The Housemaid – A téboly otthona őrületesen nagy meglepetéseket nem tartogat. Kritika.

Paul Feig eddig elsősorban vígjátékairól volt ismert – neki köszönhetjük a Női szerveket, a Koszorúslányokat és a 2016-os Szellemirtókat is. Tagadhatatlan, hogy vonzódik a női történetekhez és a bizonyos típusú humorhoz, 2018-ban pedig ugyancsak hasonló felállásban, de kicsit thrilleresebb felhanggal vette az irányt a kertvárosi tökéletes háziasszonyok felé az Egy kis szívességgel, majd annak folytatásával. Úgy fest tehát, hogy Feig a széles közönségnek szánt középszerű, de szórakoztató, és sztárokkal kibélelt popcornmozik biztos kezű iparosa.

A The Housemaid – A téboly otthona című film tökéletesen beillik ebbe a sorba: bár a humorizálást egészen visszafogta, de ismét nőket eresztett össze egy tökéletes kertvárosi idillben, ahol ezúttal vér is folyik dögivel.

A történet nem a sajátja: Freida McFadden 2022-ben írta meg a The Housemaid című regényt, amely azonnal bestseller és a New York Times által agyonajnározott könyv lett, ráadásul a BookTook is felkapta – erről a jelenségről itt írtunk. Manapság tudjuk, mi egy ilyen sikersztori a sorsa: az ilyen jellegű sikerkönyvek – pláne, ha női sorsok állnak a középpontban – megfilmesítési jogát pillanatok alatt vásárolják meg, hogy aztán sztárokkal kitömött sorozat készüljön belőle valamelyik streamingplatformra. Ebben az esetben nem ez történt, a The Housemaid a moziig jutott, mégis nehéz leküzdeni azt az érzést, hogy az egyébként filmként túlságosan hosszú – 2 óra 11 perc – alkotás teljesen nyugodtan elfért volna a felkapott, de ezzel együtt középszerű Netflix-sorozatok áradatában.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szuperhold, Bardot koporsója és zászlóégetés a hét képein
Vérszemet kapott a börtönből szabadult férfi, miután pénzt kapott a társadalomba való visszailleszkedéséhez
Dráma a póló-Eb-n: a VAR közbeszólt, elmaradt a szenzáció
Több megyére is másodfokú riasztást adtak ki hófúvás miatt
Magyar Péter: Üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik