Paul Feig eddig elsősorban vígjátékairól volt ismert – neki köszönhetjük a Női szerveket, a Koszorúslányokat és a 2016-os Szellemirtókat is. Tagadhatatlan, hogy vonzódik a női történetekhez és a bizonyos típusú humorhoz, 2018-ban pedig ugyancsak hasonló felállásban, de kicsit thrilleresebb felhanggal vette az irányt a kertvárosi tökéletes háziasszonyok felé az Egy kis szívességgel, majd annak folytatásával. Úgy fest tehát, hogy Feig a széles közönségnek szánt középszerű, de szórakoztató, és sztárokkal kibélelt popcornmozik biztos kezű iparosa.

A The Housemaid – A téboly otthona című film tökéletesen beillik ebbe a sorba: bár a humorizálást egészen visszafogta, de ismét nőket eresztett össze egy tökéletes kertvárosi idillben, ahol ezúttal vér is folyik dögivel.

A történet nem a sajátja: Freida McFadden 2022-ben írta meg a The Housemaid című regényt, amely azonnal bestseller és a New York Times által agyonajnározott könyv lett, ráadásul a BookTook is felkapta – erről a jelenségről itt írtunk. Manapság tudjuk, mi egy ilyen sikersztori a sorsa: az ilyen jellegű sikerkönyvek – pláne, ha női sorsok állnak a középpontban – megfilmesítési jogát pillanatok alatt vásárolják meg, hogy aztán sztárokkal kitömött sorozat készüljön belőle valamelyik streamingplatformra. Ebben az esetben nem ez történt, a The Housemaid a moziig jutott, mégis nehéz leküzdeni azt az érzést, hogy az egyébként filmként túlságosan hosszú – 2 óra 11 perc – alkotás teljesen nyugodtan elfért volna a felkapott, de ezzel együtt középszerű Netflix-sorozatok áradatában.