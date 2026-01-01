Végre kiderült, milyen haditechnikai eszközöket loptak el a Sárkányok Kabul felett forgatása alatt

Hatmilliárdos hőseposz arról, hogy katonának lenni óriási szívás – ezt a címet adtuk a Magyar Honvédség segítségével született Sárkányok Kabul felett című filmről írt kritikánknak.

Úgy tűnik, hogy nem csak katonának lenni óriási szívás, de a gyártásból részt vállalók egy részének is, hiszen novemberben kiderült: a Magyar Honvédség két érzékeny haditechnikai eszközének is lába kelt a forgatás során, így a rendőrség lopás miatt indított nyomozást.

Arra sajnos a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédséget irányító Honvéd Vezérkar, illetve a filmet producerként jegyző Lajos Tamás megkérdezése után sem derült fény, hogy pontosan milyen eszközökről van szó, sőt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyenesen kijelentette, hogy csak apróságokról van szó.

A Telex friss cikkéből most kiderül, hogy ez távolról sincs így, hiszen a lap rámutatott: a szeptember óta elindított több sajtómegkeresésükre ugyan nem kaptak választ, Lajos december közepén azonban Kárász Róbert podcastjének vendége volt, ahol kijelentette: két fejre szerelhető katonai éjjellátó eszköznek veszett nyoma.

Ezeket elmondása szerint egy öltözőben tették le a színészek, majd kulcsra zárták az ajtót. A zárat rövidesen valaki felfeszítette, a készülékeknek pedig nyoma veszett. A produkció rövidesen természetesen értesítette a rendőrséget, ami nyomozásba kezdett ugyan, ez azonban nem hozott eredményt. Ez a producer szerint nem is probléma, hiszen a biztosító kifizette a kárt, az ügy pedig le lett tudva.

Még honvédségi vizsgálat se volt, mert annyira nem lényeges eszköz, nem egy szenzibilis eszközről beszélünk

– hangzik el a beszélgetésben.

A szakember szerint legálisan is megvásárolható éjjellátókról van szó, amit vadászok is használnak, ez a lap szerint azonban nem igaz, hiszen két, kifejezetten katonai célra gyártott, a Magyar Honvédség által beszerzett darabról van szó, amik fegyverzeti anyagnak minősülnek, így szolgálaton kívül fegyverszobában, katonai páncélszekrényben kell őket tartani.

A Telex korábban arról is tudomást szerzett, hogy a forgatáson egy Gidrán harcjármű is megsérült, az ezzel kapcsolatos kérdésekre azonban szintén nem kaptak választ – ellentétben Kárásszal, akinek a producer kijelentette: az a forgatás felé tartva csúszott meg, az alját pedig földhöz verte, a kár mértékéről azonban nem esett szó.

A Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast vonatkozó epizódját annak december 16-i feltöltése óta alig látták néhányan: cikkünk írásáig mindössze 204-szer indították el.