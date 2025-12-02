filmtvsárkányok kabul felettszalay-bobrovinczky kristóf
Kultúra

Szalay-Bobrovinczky Kristóf szerint csak apróságok tűntek el a Sárkányok Kabul felett forgatásáról

Szupermodern Stúdió
24.hu
2025. 12. 02. 16:14
Szupermodern Stúdió
Két érzékeny haditechnikai eszköz is eltűnt, ám azt a miniszter sem tudta megmondani, pontosan mik.

Szalay-Bobrovinczky Kristóf nem tulajdonít túl nagy jelentőséget annak, hogy lopás miatt nyomoz a rendőrség Sárkányok Kabul felett című, honvédséget népszerűsítő film forgatása kapcsán. A Telex többek közt erről is kérdezte a honvédelmi minisztert.

A magyar katonák helytálltak Afganisztánban, hősök születtek ott és akkor. Ez a film erről szól, kérem, ne rontsák el a hangulatát ilyen apróságokkal, amelyek nem befolyásolják a film sikerét

– válaszolta a miniszter a lapnak. Hozzátette, hogy a forgatásról apróságok tűntek el, ám a gyártó vállalta a felelősséget, és rendezte is az anyagiakat. Azt a miniszter nem tudta konkretizálni, pontosan mik tűntek el, helyette arra hívta fel a figyelmet, hogy inkább örülni kéne a film sikerének.

Ahogyan arról lapunk is hírt adott, a Magyar Honvédség két érzékeny haditechnikai eszköze is eltűnt a Sárkányok Kabul felett forgatásáról egy évvel ezelőtt. Az eltűnt tárgyak hollétére azóta sem derült fény, a rendőrség pedig azóta is lopás miatt nyomoz. A közel hatmilliárd forintból készített filmről itt írtunk.

Érzékeny haditechnikai eszközök tűntek el a Sárkányok Kabul felett forgatásáról tavaly ősszel
A rendőrség azóta is lopás miatt nyomoz az ügyben.

