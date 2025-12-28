Jamie Lee Curtis hálás, amiért nem ő kapta meg a főszerepet az eredeti Ördögűzőben

A The Drew Barrymore Show vendége volt a napokban Jamie Lee Curtis, aki elmesélte, hogyan vétózta meg édesanyja, hogy szerepet kapjon az 1973-ban bemutatott Ördögűzőben – írja a Variety. Az Oscar-díjas színésznő elmondta, még csupán tizenkét éves volt, amikor annak idején a film egyik producere felhívta az édesanyját, Janet Leigh-t, hogy felkérje Curtist a készülő horrorfilm főszerepére.

A színésznő édesanyja viszont lánya érdekében egyből visszautasította az ajánlatot.

Édesanyám – hála istennek – azt szerette volna, ha rendes gyerekkorom van, ami tudom, hogy neked nem adatott meg

– intézte Curtis a szavait a beszélgetőpartneréhez, Drew Barrymorehoz, aki csupán hét éves volt, amikor megkapta az E. T., a földönkívüli egyik főszerepét.

Az Ördögűzőben megszállt kislányt, Regant így végül Linda Blair játszotta, akit Oscar-díjra is jelöltek az alakításért. Később viszont mégis Curtis lett az, akinek a nevéhez elválaszthatatlanul hozzánőtt a horror, mint műfaj: olyan produkciókban játszott karrierje során, mint a Halloween-filmek, A köd, vagy a Terror Train.