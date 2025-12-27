bontáscsónakházdélibáb csónakházismeretlen budapest
Ismeretlen budapest

Lebontották a Római-part egyik nagy öregjét, a Délibáb csónakházat

admin Vincze Miklós
2025. 12. 27. 18:23
Volt, nincs.

Több mint nyolc évtizeddel a megszületése után, az elmúlt napokban eltűnt a Római-part XX. századi történetének egyik oszlopa, a Délibáb  csónakház – tudatta a Civilek a Római Partért Egyesület a III. kerület / Óbuda nevű Facebook-csoportban.

Az 1940-ben már működő, jó eséllyel a második világháború kitörése után átadott épület néhány évvel ezelőtt még a magyar állam tulajdonában volt, majd számos közeli ingatlannal együtt az Óbudai Egyetem alapítványának szánták. Ez az ajándék rövidesen célba is ért, a területet rövidesen ugyanis már a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány tartotta kézben.

A Kossuth Lajos üdülőpart 33. alatti ingatlanon álló, víz felé néző apró épület lépcsőzetes oromzatával jól tükrözte születésének modernista szellemét, asszimetrikus homlokzata pedig egészen érdekes darabbá tette a környék képében:

A kétezres évek végére lezárt épület arca az elmúlt időszakban egyre szomorúbbá vált, védelem híján pedig szinte borítékolható volt, hogy egyszer lebontják:

Erre végül 2025 decemberéig kellett várni, a területen ma ugyanis már ez a látkép fogadta a járókelőket:

Civilek a Római Partért Egyesület

A Közbeszerzési Értesítő szerint a tulajdonos november 7-én kötötte meg a szerződést a nettó 251,5 millió forint értékű közbeszerzésen győztes AZÉP-Buildinggel, november 27-én pedig az „emberi tartózkodásra alkalmatalan épületet”, illetve a szomszédokat érintő bontási munkákhoz szükséges e-napló is megnyílt.

Ismeretlen Budapest

Budapest a világ egyik legszebb városa, tele izgalmas, érdekes, vagy épp szívszorító történetekkel. Sorozatunkban ezeket, illetve a főváros elfeledett épületeit, tereit és szobrait mutatjuk be.
