A Negronitól a Vesperig: 5 különleges ginkoktélrecept szilveszterre

Vesper

A Vesper koktél először Ian Fleming 1953-as Casino Royale című könyvében szerepelt, és James Bond, a 007-es brit ügynök rendelte magának. Az ital a martinikoktél egy variációja, amely vodkát és gint is tartalmaz. Ian Fleming az 1950-es évek elején Jamaicában találta ki barátjával, Ivar Bryce-szal. Nevét egy fagyasztott rumos italról kapta, amelyet egy közös barátjuk házában szolgáltak fel naplementekor; ebben az esetben a „vesper” feltehetően az esti imádságra utalt. A Casino Royale című regényben Bond a koktélt a könyv főszereplőnőjéről nevezi el.

A Vesper eredeti összetevői az 1950-es évek eleje óta sokban megváltoztak. A Gordon’s gin akkoriban 47,3% alkoholtartalmú volt, a vodka pedig valószínűleg 50%. Az eredeti receptben Kina Lillet, egy fehérboralapú, kinint, valamint citrusféléket tartalmazó likőr is szerepelt. Mivel a Fleming által használt változat már régóta nem kapható, helyette általában egy modern alternatívát, a Lillet Blanc-t használják, amely kevésbé keserű.

Recept:

90 ml Gordon’s gin

30 ml vodka

15 ml Lillet Blanc

citromhéj a díszítéshez

Az összes hozzávalót jéggel töltött koktélshakerbe tesszük, jól összerázzuk, majd koktélpohárba szűrjük. Citromhéjjal díszítjük.

French 75

Bármilyen ünnepségre kiváló választás ez a koktél, amely pezsgő, citromlé és gin keveréke. Az ital története az 1920-as évekre nyúlik vissza, bár hasonló italok, például a Champagne Cup, már a viktoriánus korban is léteztek. Az ital első említése „French 75” néven egy 1927-es, a szesztilalom idején megjelent könyvben található. Az összetevőket rázás nélkül öntötték egy jéggel töltött magas pohárba.

A koktél feltehetően az egyik francia tüzérségi tábori ágyúról kapta a nevét. Gyakran az 1918-ban bevezetett, 75 mm-es M1917-es ágyút emlegetik, azonban valószínűbb, hogy a Canon de 75 modèle 1897-ről van szó, amelyet 1940-ig gyártottak.

Néhány modern French 75-recept felesleges lépésként az első három hozzávaló összerázását írja elő, mielőtt a koktélt jég nélkül pezsgőspohárba töltik, de érdemes megjegyezni, hogy így felmelegedhet.

Recept: