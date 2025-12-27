2025filmtvhorrorhorrorfilm
AI-szexrobot, karevő démongyerek, zombik és vámpírok – ezek a horrorok hozták ránk a frászt 2025-ben

admin Polák Zsóka
2025. 12. 27. 18:52
2025 horrorszempontból meglepően színes és eredményes volt: visszatértek a zombik, megújultak a vámpírok, retteghettünk a mesterséges intelligenciával felturbózott szexrobottól, de még annál is jobban az őket irányító incelektől és az asztalevő zombigyerekektől is. Íme, az év legjobb borzongós filmélményei.

Hozd vissza őt!

Danny és Michael Philippou már első horrorfilmjükben bebizonyították, hogy nem a youtuberkedésbe beleunó, ezért kínjukban horrort rendező duóról van szó, hanem pontosan értik, miben rejlik az igazi nyomasztás. A Beszélj hozzám! 2022-ben az év egyik horrormeglepetése lett, ebben egy levágott, oszló kéz segítségével beszélhetett bárki a halott szeretteivel, az ugyancsak felszólító módot használó című Hozd vissza őt! pedig a gyászra épít, csak ebben épp egy rémisztő démongyerek a csatorna a túlvilághoz. Egy gyanúsan mézes-mázas nevelőanya vesz magához egy árván maradt testvérpárt, ki is derül hamar a hátsó szándék: saját meghalt lányát akarja visszahozni az életbe egy okkultista rituáléval.

A Hozd vissza őt! elborzaszt és sokkol, ehhez tökéletes alany egy egyre rosszabb állapotban levő démongyerek, aki elrágcsál egy konyhapultot, megkóstolja a saját kezét vagy épp megrág egy alkarnyi nagyságú konyhakést, mindezt természetesen premier plánban. A Hozd vissza őt! bravúrja azonban abban rejlik, hogy nem ez a sok gusztustalanság a legrémisztőbb benne, hanem az embereket felemésztő gyász, a feldolgozatlan traumák, az emberi fájdalom mély kútja – tehát mindaz, amihez mindenki tud fájdalmasan kapcsolódni – ellentétben egy vérengző démongyerekkel. (Kritikánk itt olvasható.)

Fegyverek

Egy kisfiú kivételével egy komplett osztály tűnik el egy álmos kisvárosban az éjszaka közepén: kitárják a karjukat, és 2 óra 17 perckor önszántukból rohannak el otthonról. Azóta sincsenek meg, tizenhét család dől így teljes agóniába, és jobb híján meg is van a bűnös: nyilván az osztály tanárnője tehet róla. Ebből az alaphelyzetből születhetett volna egy lagymatag tucathorror is, szerencsére azonban a Barbárral horrorkarrierjét remekül indító Zach Cregger agyszüleménye a sztori, aki ismét bebizonyította, hogy van helye az újhullámos horrorrendezők közt.

