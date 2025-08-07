A saját karját eszegető démongyerek is ijesztő, de kanyarban sincs a feldolgozatlan gyászhoz képest

Sokan, sokféleképpen feldolgozták már azt, amit a köznyelv is úgy emleget, mint a lehető legrosszabb dolgot, ami egy emberrel megtörténhet: gyermeke elvesztését. A lélektani drámák mellett a horrorműfaj kedvelt témája is ez – a Kedvencek temetőjétől kezdve az Örökségen át a A meghívásig hosszan sorolhatnánk a gyermekük elvesztésébe belenyomorodó szülők történeteit. Ezekben már önmagukban is ott rejlik a hétköznapi horror, erre szoktak még pár lapáttal rápakolni jellemzően természetfeletti témákat. A YouTuberekből horrorszerzővé avanzsáló ikerpár, Danny és Michael Philippou nem először fordul a természetfeletti felé: a Beszélj hozzám! 2023-ban az a típusú horrorélmény volt, amely fillérekből érkezik teljesen ismeretlen alkotóktól, és rögtön kikiáltják az év meglepetésének.

A túlvilági tematika és a felszólításból alkotott címek maradtak, a körítés változott. Piper és Andy nevelőanyához kerülnek azt követően, hogy apjuk meghal. Gyász találkozik gyásszal: új gyámjuk, Laura szintén nemrég vesztette el egy tragikus balesetben a lányát.

A nő kicsit furcsának, szórakozottnak, de túláradóan jóságosnak tűnik, egy horrorfilmben pedig pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent.

Lakik vele egy kisfiú, Oliver is, aki láttán a démonok sírva menekülnének a pokolból, az embernek tehát már azelőtt az égnek áll minden szőrszála, hogy egyetlen hangos szó vagy hatásvadász hangeffektus elhangzana. Az először nyugtalanító, majd őrülten nyomasztó miliőben Laura aztán bemutatja, mi történik, ha egy anya feldolgozhatatlan gyásza találkozik egy orosz VHS-kazettával, amelyen sajátos okkult gyorstalpalót talál arról, hogyan támassz fel halottakat.