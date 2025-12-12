Visszapostázza trófeáját a tavalyi Eurovízió győztese

A 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál győztese, Nemo bejelentette, hogy Izrael részvétele ellen tiltakozva visszaadja a tavaly szerzett trófeáját.

Miután a gázai háború miatt több ország is Izrael kizárását követelte, az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) nemrég szavazást tartott a kérdésben, ennek eredményeképp pedig végül engedélyezte, hogy Izrael részt vegyen az eseményen. Nemo ezután jelentette be Instagramján, hogy visszapostázza a díját.

A 26 éves svájci énekes szerint ugyanis „nyilvánvaló ellentmondás” van Izrael részvétele és a verseny által képviselt „egység, befogadás és méltóság” eszményei között. Martin Green, az Eurovíziós Dalfesztivál igazgatója elmondta, hogy az Eurovízió „szomorúan” fogadta a döntést, és tiszteletben tartja Nemo véleményét.

„Izrael továbbra is részt vesz a versenyen, miközben az ENSZ független nemzetközi vizsgálóbizottsága népirtásnak minősítette a helyzetet, ami egyértelműen ellentmond az EBU eszméinek és döntésének” – írta az énekes, hozzátéve:

Bár rendkívül hálás vagyok a verseny közösségének és mindannak, amit ez az élmény tanított nekem emberként és művészként, ma már nem érzem, hogy ez a trófea a polcomra tartozik.

Nemo egy videót is közzétett, amelyen látható, ahogy a trófeát egy kartondobozba teszi, és azt mondja, hogy visszaküldi az EBU genfi székhelyére.

Izrael jelenléte az Eurovízión egyre nagyobb feszültséget okoz: eddig négy ország – Spanyolország, Írország, Szlovénia és Hollandia – jelentette be, hogy Izrael részvétele miatt bojkottálni fogja a jövő évi, Bécsben megrendezett versenyt.

Az EBU szavazása után Jichák Hercog izraeli államfő üdvözölte a döntést, amelyet „a szolidaritás, a testvériség és az együttműködés gesztusának” nevezett. Szerinte ez „győzelem mindazok felett, akik el akarják hallgattatni Izraelt és gyűlöletet szítanak ellene”.