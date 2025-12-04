eurovíziós dalfesztiválizraelbojkott
Felléphet Izrael az Eurovízión, több ország bojkottálja az eseményt

HANS KLAUS TECHT / APA-PictureDesk via AFP
admin Papp Atilla
2025. 12. 04. 20:07
Bojkottálja az Eurovíziós Dalfesztivált Írország, Spanyolország, Szlovénia és Hollandia, miután csütörtökön az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) engedélyezte, hogy Izrael részt vegyen az eseményen. Mintegy 50 műsorszolgáltató szavazott a kérdésről Genfben.

A négy ország Izrael Gáza elleni háborúja miatt akarták kizáratni az országot, továbbá kifogásolták, hogy az idén második helyen végző Yuval Raphael azért juthatott el eddig a versenyben, mert Izrael kormánya fizetett reklámkampánnyal népszerűsítette őt, amivel mesterséges úton szereztek előnyt a saját versenyzőjüknek.

Jichák Hercog izraeli államfő üdvözölte a döntést, amelyet „a szolidaritás, a testvériség és az együttműködés gesztusának” nevezett. Szerinte ez „győzelem mindazok felett, akik el akarják hallgattatni Izraelt és gyűlöletet szítanak ellene”.

A legutóbbi versenyt Ausztria nyerte, így jövőre Bécsben lesz az Euróvízió.

(BBC)

