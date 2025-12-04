Felléphet Izrael az Eurovízión, több ország bojkottálja az eseményt

Bojkottálja az Eurovíziós Dalfesztivált Írország, Spanyolország, Szlovénia és Hollandia, miután csütörtökön az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) engedélyezte, hogy Izrael részt vegyen az eseményen. Mintegy 50 műsorszolgáltató szavazott a kérdésről Genfben.

A négy ország Izrael Gáza elleni háborúja miatt akarták kizáratni az országot, továbbá kifogásolták, hogy az idén második helyen végző Yuval Raphael azért juthatott el eddig a versenyben, mert Izrael kormánya fizetett reklámkampánnyal népszerűsítette őt, amivel mesterséges úton szereztek előnyt a saját versenyzőjüknek.

Jichák Hercog izraeli államfő üdvözölte a döntést, amelyet „a szolidaritás, a testvériség és az együttműködés gesztusának” nevezett. Szerinte ez „győzelem mindazok felett, akik el akarják hallgattatni Izraelt és gyűlöletet szítanak ellene”.

A legutóbbi versenyt Ausztria nyerte, így jövőre Bécsben lesz az Euróvízió.

(BBC)