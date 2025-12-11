louvreműkincsrablásnyomozásműtárgy
Fél percen múlt, hogy elcsípjék a Louvre műkincsrablóit

admin Vincze Miklós
2025. 12. 11. 11:54
Az volt a baj, hogy éppen senki sem figyelte a biztonsági kamerákat.

Filmbe illő koronaékszer-lopás történt októberben a világ legismertebb múzeumában, a párizsi Louvre-ban, ahol egy sor, Napóleon és Eugénia császárné ékszergyűjteményéből származó tárgynak, köztük egy közel kétezer gyémánttal díszített diadémnak is nyoma veszett.

A 88 millió euró, azaz mai árfolyamon közel 33,6 milliárd forint értékű műtárgyakat mostanáig sem találták meg, letartóztatások azonban már a rablást követő napokban történtek. Rövidesen arra is fény derült, hogy a múzeum biztonsági rendszerének jelszava csak annyi volt, hogy Louvre.

Most újabb részletek kerültek napvilágra: eszerint alig harminc másodpercen múlt, hogy ne tudják már a helyszínen elcsípni a tolvajokat – mondta el Noel Corbin, a Kulturális Ügyek Főfelügyeletének igazgatója szerdán a francia szenátusban.

A Guardian szerint ekkor bemutatott vizsgálati eredményekből kiderült: volt egy kamera, ami rögzítette a műkincstolvajok megérkezését, az emelőkosaras teherautó kosarának felemelkedését, a két betörő bejutását, majd a távozásukat is, ezt azonban élőben senki sem nézte végig.

A védelmet ellátó biztonsági céget, a Securitast, illetve a francia rendőrséget ez végül nem segítette, a biztonsági őr ugyanis nem követte az élő felvételt, így mikor aktiválta azt, a tolvajok már elhagyták a tárgyaknak helyet adó Apollo galériát.

Az őr természetesen azonnal riasztotta a rendőröket, akiket azonban nem a tetthely, illetve a teherautó, hanem az üvegpiramis alatt működő Carrousel du Louvre nevű bevásárlóközpont és kiállítótér felé küldték.

