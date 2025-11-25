Rablás a Louvre-ban: őrizetbe vették a negyedik gyanúsítottat is

A párizsi hatóságok kedden reggel letartóztattak egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tagja volt az október 19-i Louvre-rablást elkövető csoportnak. Jelenleg négy személy van őrizetben az ügy kapcsán – írta a Le Parisien.

Kicsit több mint egy hónapnyi megfigyelés után elfogták az évszázad Louvre-rablásának utolsó feltételezett elkövetőjét. A férfit kedd reggel tartóztatták le, szervezett rablás, és bűnszövetség vádjával vették őrizetbe a párizsi Rendőr- főkapitányságon. A gyanúsítottról úgy gondolják, hogy kapcsolatban állt a rablás idején azzal a három másik személlyel, akiket az ügyben kedden tartóztattak le.

Jelenleg négy személy van rendőrségi őrizetben: két 38 és 39 éves férfi, valamint két 31 és 40 éves nő, mindannyian a párizsi régióból.

A vakmerő rablás

A biztonsági kamerák felvételei szerint egy négyfős csapat október 19-én követte el a bűncselekményt Franciaország egyik leghíresebb múzeumában, a Louvre-ban.

Egy teherautóra szerelt felszedő kosárral ketten behatoltak az Apollo Galériába, és sarokcsiszolók segítségével ellopták a francia koronaékszerek értékes darabjait.

A becslések szerint 88 millió euróra becsülhető a megfújt ékszerek értéke, ugyanakkor a tárgyak történelmi értéke felbecsülhetetlen.

A másik két elkövető a múzeum előtt maradt, hogy előkészítse a csapat szökését robogókkal. A rablóknak a Louvre-ból való távozásuk után rövidesen nyoma veszett.

DNS-elemzés segítségével találták meg a múzeumba belépő két személyt, Ayed G.-t., és Abdoulaye N.-t, majd Slimane K.-t, aki a gyanú alapján az egyik robogót vezette.

A nyomozók egyelőre még keresik az ellopott ékszereket, és a nyomozás folytatódik annak a személynek vagy személyeknek az azonosításával kapcsolatban, akik megrendelhették a rablást.