Lemondott a húsevésről a barátokra vágyó farkas, az év legjobb karácsonyi reklámja lett belőle

Intermarché
admin Vincze Miklós
2025. 12. 11. 13:33
Intermarché
Egy francia üzletlánc két és fél perces animációval rabolja el az emberek szívét.

Nem kizárt, hogy a francia Intermarché boltláncnak köszönhetjük a 2025-ös év legjobb karácsonyi reklámját, aminek középpontjában egy húsevésről örökre lemondó farkas áll.

A Romance reklámügynökség és az Illogic Studio ötven munkatársa által tökéletesre reszelt kisfilm egy kisfiúval indul, aki egy plüssfarkast kap karácsonyra, de inkább fél tőle ahelyett, hogy örülne neki. Ekkor indul el a mese, aminek középpontjában egy farkas áll, aki lemondott az erdőben élők felfalásáról, sőt, a sok gyakorlásnak köszönhetően isteni szakács is lett belőle.

A mese csúcspontja az állatok által összeállított karácsonyi nagy vacsora, ahová a farkas egy quiche-sel érkezik, amely nemcsak hatalmas sikert arat, de a nyulak, hódok, bárányok, sünök, szarvasok, mókusok és vaddisznók is rájönnek, nincs mitől félniük.

