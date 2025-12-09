dogstarkeanu reeveskoncertmuzsika
Kultúra

Ennyi pénzért lehet találkozni Keanu Reeves-szel Budapesten

Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2025. 12. 09. 10:57
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Hatjegyű az összeg.

Jövő júliusban bárkinek meglesz a lehetősége, hogy találkozzon Keanu Reeves-szel Budapesten, már ha van elég szerencséje – vagy pénze. Nem feltétlenül kell majd ugyanis a rámenősebb rajongóknak a színész szállodája körül ólálkodni, hivatalos úton is össze lehet állni egy fotó erejéig a színésszel, csak egy jelentősebb összeg kell hozzá.

Reeves életében először lép fel Budapesten zenekarával, a Dogstarral, a koncertnek az Akvárium ad helyet 2026. július 18-án. Az eseményre már elindult az előzetes jegyértékesítés, és bár a Meet&Greet opciót – azaz azt a jegytípust, ahol van lehetőség személyesen is találkozni a fellépőkkel – későbbre ígérték a szervezők.

A Tixa honlapján azonban már elérhető az The All In Now VIP Soundcheck Experience nevű csomag, amelyben más egyebek mellett szerepel egy olyan tétel is, hogy a jegy tulajdonosa fotózkodhat a zenekarral. Mindennek megkérik az árát:

a koncertjeggyel és az extrákkal együtt 168 ezer forintért adják a speciális belépőt, amelyben benne van egy közös fotó Reevesszel és a zenekar tagjaival.

A teljes körű jegyelővétel december 5-én 10 órakor indul a Tixán. Ahogy írják, a koncertre 3-án 10-órától limitált számban Meet & Greet lehetőséget is tartalmazó VIP csomagok is elérhetőek lesznek, amelyek kizárólag a Superfan oldalon keresztül vásárolhatóak meg.

A Dogstart 1994-ben alapította Reeves mellett Bret Domrose és Robert Mailhouse.

