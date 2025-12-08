Százéves időkapszula került elő egy felsőörsi ház falából

Meglepő poszt tűnt fel nemrég a Felsőörsön élők egyik Facebook-csoportjában: egy lakó arról számolt be, hogy a házuk felújítása során a 70 cm-es kőfalban időkapszulára bukkantak.
A kis üvegbe rejtett papírlap egyik oldalán a következő felirat olvasható:
Ezen Halylékot
Sűtőri Dániel
újítata 1923 esztendőben
Bodó István kőműves
által
Isten nevében
1923 Augusztús 29én
Felsőőrs
A másikra csak három sor került, a meglepő információ azonban itt bukkant elő, hiszen egy tűzről számolt be:
Készűlt 1780-ban
újítva lett 1850.
Leégett 1922 Agúsztús 12en
A kommentelők közül többen is fontos információkat tudtak hozzátenni a találathoz, ezek szerint Sűtöri Dánielből rögtön kettő is élt a településen:
- a később öngyilkosságot elkövető idősebb (1859–1932) a felújításkor hatvanas évei dereka felé közeledett,
- míg a harctér helyett gutaütésben elhunyt fia (1899–1944) huszonhárom-huszonnégy éves volt,
így nem világos, hogy melyikük is volt a munka megrendelője. Utóbbira egy családfakutató szerint nincs igazán esély, hiszen a fiú csak 1926 tavaszán nősült, addig pedig talán a családi otthonban élt.
A kőművesnél nincs ilyen irányú dilemma, hiszen a helyzet egyértelmű: Bodó Istvánból csak egyet (1881–1957) ismertek a környéken.
A tűzvésznek sem volt nehéz a nyomára bukkanni: a Veszprémi Hírlap 1922. augusztus 17-i száma szerint
kedden éjjel tűz ütött ki Felsőörsön. A nagy szélviharban négy ház esett a lángok martalékául. Ma délelőtt kaptuk a hirt, hogy a tűz ujból kigyulladt s egész házsorokat pusztit, de ez a hir még megerősítésre szorul. Gyujtogatást sejtenek a tűz okául, a csendőrség két gyanus egyént le is tartóztatott, a valódi okot azonban a nyomozás fogja kideriteni.
Ennek eredményéről a lapban később sajnos nem esett szó, de valószínűnek tűnik, hogy a házsorok pusztításáról szóló hír kacsa volt, az országos lapokban ugyanis semmi nyomát nem találni.