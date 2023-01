Elveszítette a legbutább rajongóit a Pink Floyd, mert azok nem ismerték fel a híres albumborítót

Idén ötven éves a The Dark Side of The Moon, de sokakat még mindig meglepetésként ér a borítóján színekre bontott fehér fény.

Március elsején lesz ötven éve annak, hogy a brit zene egyik legnagyobb legendája, a Pink Floyd kiadta a The Dark Side of The Moon című albumát, aninek nem csak tartalma, de Storm Thorgerson által tervezett borítója is egyetlen pillanat alatt vált ikonná. A kerek évforduló apropóján az albumot rövidesen újra kiadják, így a zenekar csütörtök délután a következő képre változtatták meg a Facebookon használt profilképüket: A kommentelők pillanatokon belül a legkülönbözőbb módokon reagáltak a hirtlelen váltásra – voltak, akik kimondottan örültek neki, mások azonban nem egyszerűen csak nem látták meg az egyértelmű utalást, felháborodtak azon, hogy az évtizedek óta imádott kedvenceik nyíltan felvállalták az LMBTQI-emberekkel való szimpátiájukat (így többé hallani sem akarnak róluk), sőt, volt olyan ember is, aki követelte, hogy a melegek mellett a heteroszexuálisoknak is legyen saját zászlaja, a világ ugyanis csak így lesz igazságos. Rövidesen egy még erősebb ütés is érkezett, hiszen egy (remélhetőleg csak ironizáló) férfi arról írt, hogy elege van a liberális véleményterrorból, így hatvanhárom év után nem hallgatja többé – az egyébként ötvennyolc éve alapított – zenekar számait, majd hozzátette: kimondottan hiányoznak neki azok a dalok, amik cicákról és törpékről szóltak, így vissza kellene hozni az 1968-ban kiszámíthatatlansága miatt kivált, 2006-os haláláig mentális problémákkal küzdő Syd Barrettet, aki sosem állt volna az efféle baloldali nonszensz mellett. A mostanra közel ötezer elemesre duzzadt kommentszekció itt érhető el, de a link megnyitását abszurd humorérzék, vagy kötélidegek nélkül nem ajánljuk.