Ilyen lehet a Debrecenbe költöző Közlekedési Múzeum új otthona

A magyar városoknak nemcsak történelmük van, hanem a jelenben is van az építészet nyelvén megfogalmazott mondanivalójuk – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára, Lánszki Regő Debrecenben, a Magyar Közlekedési Múzeum építészeti tervpályázatának díjátadó ünnepségén.

Az országos főépítészi posztot is betöltő szakember elmondta: a múzeumi tervpályázat eredményének bemutatásával egy új országépítési gondolatot is ünnepelnek, egy olyan szemléletet, amely szakít a reflexszel, hogy minden országos intézménynek Budapesten kell állnia.

Lánszki beszédében kijelentette: egy olyan szemléletet ünnepelnek, amely

végre egészben látja az országot, nem központ és vidék ellentéteként, hanem összekapcsolódó városok hálózataként.

Az eseményen kiderült: a meghívásos építészeti tervpályázaton a Lázár Jánoshoz kötődő mezőhegyi ménesbirtok sportcsarnokát is jegyző DAW Építész Stúdió Kft. által beadott, szalagszerű pályamű győzött, amely az elérhető látványtervek szerint szöges ellentétét képviseli az Archiko Kft. tavalyi ötletpályázaton győztes, vitorlásra emlékeztető tervének.