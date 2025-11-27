Kevin Spacey három férfi zaklatása ügyében áll bíróság elé

Újra bíróság elé áll Kevin Spacey, ezúttal három férfi perelte be a színészt szexuális zaklatás vádjával. A szerdai meghallgatáson a bíró úgy határozott, hogy 2026 októberében tárgyalják az ügyet.

Spacey-t három férfi vádolja:

egyikük azt állítja, hogy a színész szándékosan zaklatta összesen tizenkét alkalommal 2000 és 2005 között,

a másikuk állítása szerint 2008-ban az Old Vic színház egyik workshopján találkozott a színésszel, aki zaklatta, amely „pszichiátriai károsodást és anyagi veszteséget” okozott számára,

a harmadikuk vállalta egyedül névvel a nyilvánosság előtt a pert. Ruari Cannon színész a Sweet Bird of Youth című darabban játszott az Old Vicben akkor, amikor Spacey volt az intézmény vezetője. Állítása szerint a színész a bemutató estéjén fogdosta őt.

Spacey minden vádat tagad, Cannon vádait „nevetségesnek” nevezte, szerinte sosem történt ilyesmi.

A színész egyike volt az elsőknek, akik belebuktak a metoo-hullámba, többen vádolták szexuális zaklatással. A színész emiatt gyakorlatilag kiírták minden produkcióból, páriává vált. A vádakat végig tagadta, 2023-ban mind a kilenc rendbeli szexuális bűncselekmény vádjában ártatlannak találták. Az utóbbi időben sok ismert kollégája kampányolt amiatt, hogy rehabilitálják, idén Cannes-ban egy nonprofit szervezet életműdíjjal tüntette ki. A színész nemrég azt nyilatkozta, a botrányok miatt egy ideje nincs otthona, szállodákban lakik, és az anyagi helyzete sem túl rózsás.