A Kraftwerk és a Juanes is ott lesz a jövő évi VeszprémFesten

A Juanes, Beth Hart, a Kraftwerk, illetve a Pink Martini is fellép a jövő évi VeszprémFesten, amit 2026. július 15-18. között rendeznek meg Veszprémben – jelentette be Mészáros Zoltán, a rendezvény főszervezője hétfőn Budapesten.

A Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter részvételével tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy a kolumbiai Juanes a nyitónapon, 15-én, Beth Hart pedig 16-án lép majd színpadra. Utóbbi idén koncertezett volna Veszprémben, de egészségügyi okokból a teljes európai turnéját le kellett mondania, így a fellépést egy évvel eltolták.

A német elektronikus zene legendái, a Kraftwerk a következő napon, 17-én játszanak majd, így az amerikai Pink Martininak – ami szintén az idei elmaradását pótolja majd – az utolsó napi headliner szerep jut.