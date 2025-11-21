Meghalt Gary Mounfield, a Stone Roses és a Primal Scream egykori basszusgitárosa

A Manchesterhez közeli Stockportban lévő otthonában elhunyt Gary Mounfield, azaz Mani, a Stone Roses egykori basszusgitárosa – írja a BBC a zenész testvére, Greg közlése nyomán.

A zenekar hangzásának egyik oszlopát adó Mounfield a brit zenei világ egy másik fontos részének is aktív részese volt: a Stone Roses 1996-os szétesése után a Primal Scream gitárosa lett, tizenöt hosszú éven, illetve öt albumon át erősítve a zenekart.

Az innen való távozásának egyértelmű oka volt: társaival újra életre akarta hívni a Stone Rosest. A próbálkozás sikerrel járt, de a tagok a 2017-es újbóli feloszlásig csak két kislemezt tudtak kiadni.