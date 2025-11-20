Tízmillióra büntették Balázsékat

A Rádió 1-et és a Menő FM-et is megbüntette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, de eljárás indult az M1, M4 Sport és M5 csatornákat működtető Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel, az RTL lineáris médiaszolgáltatáson szolgáltató M-RTL Zrt.-vel, valamint a HÍR TV-t fenntartó HírTV Zrt.-vel szemben is.

A műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírások megsértése miatt a Médiatanács 10 millió 150 ezer forint bírságot rótt ki a Rádió 1-re a Balázsék című műsorszám 2025. július 15-én sugárzott adásával összefüggésben. Emellett a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a médiaszolgáltatót, annak vezető tisztségviselőjére pedig 250 ezer forint bírságot szabott ki a jogsértés ismételtségére tekintettel. A testület ugyanakkor egy újabb eljárást is indított a Rádió 1-gyel szemben a Balázsék 2025. szeptember 16-i műsorában elhangzottak miatt.

Megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket a Menő FM internetes rádió is a 2025. június 10-én, 9 óra 52 perctől sugárzott Kelemen Kabátban: Főnixszárny című dal közzétételével. A zeneszámban elhangzott szexuális utalások és trágár kifejezések miatt a testület 100 ezer forint bírság megfizetésére és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte a médiaszolgáltatót.

Több eljárás is indult

Eljárást indított a Médiatanács a TV2 Zrt.-vel szemben annak megállapítására, hogy a TV2 lineáris, valamint a TV2 Play lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokon közreadott Megasztár című tehetségkutató nyolcadik évadának első két epizódjával a médiaszolgáltató megsértette-e a klasszifikációs rendelkezéseket.

Az idei év harmadik negyedévére vonatkozó reklámhangerősség-vizsgálatok eredménye alapján eljárást indított a testület az M1, M4 Sport és M5 csatornákat működtető Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel; az RTL lineáris médiaszolgáltatáson szolgáltató M-RTL Zrt.-vel; valamint a HÍR TV –t fenntartó HírTV Zrt.-vel szemben, mert ezen médiaszolgáltatók a vizsgált időszakban megsérthették a reklám, televíziós vásárlás és műsorelőzetes, valamint az ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó törvényi kötelezettségüket.

Eredményt hirdetett a Médiatanács a Kecskemét 95,3 MHz használatára kiírt pályázati eljárásban, amelynek nyertese az egyedüli érvényes pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. lett.

A joghatósággal rendelkező román médiahatósághoz fordult az NMHH a Prime állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2025. szeptember 30-án 17 órától sugárzott A hegyi doktor újra rendel – 13. évad – 7. rész című műsorszám miatt. A vizsgált epizód AP (Acordul părinţilor) korhatári jelölést kapott, amely a magyar médiaigazgatási szabályok szerint a III. korhatári kategóriának (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) felel meg, azonban az a hatósági vizsgálat alapján a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) tartozónak minősül, figyelemmel arra, hogy annak közzététele közben erőszakos bűncselekményről tudósító hírről szóló képernyőfelirat jelent meg. Mivel ezzel a médiaszolgáltató megsérthette a műsorszámok korhatár-besorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket, az NMHH értesítette a román társhatóságot a vélelmezett jogsértésekről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére.

Két pert is jogerősen megnyert az NMHH: