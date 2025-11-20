Húsz év után megjelent a Jóbarátok Joey-spinoffjának utolsó nyolc része

Eddig sosem sugárzott epizódokat tettek közzé a Jóbarátokhoz készített spinoffból, a Joey-ból, amely a sorozat egyik népszerű karakterét követi.

A Jóbarátok 1994 és 2004 között futott, az NBC a lezárást követően megpróbálkozott egy spinoffal, amely Joey-t követte. A sorozat két évadot élt meg, a kritikusok sem voltak elragadtatva tőle, és a nézettség is alacsony volt, ezért 2006-ban elkaszálták. Az utolsó nyolc epizódot nem is vetítették le, ám a rajongók most örülhetnek: a Jóbarátok hivatalos Youtube-csatornájára felkerült mind a nyolc rész az összes korábbival együtt.

A sorozat Joey-t követte azután, hogy elhagyta New Yorkot, és Hollywoodba költözött, hogy színészi karrierjét egyengesse. Itt találkozik testvérével Ginával és húszéves unokaöccsével, Michaellel. A címszerepben természetesen Matt LeBlanc látható, rajta kívül feltűnik benne Jennifer Coolidge is.

Az epizódok itt érhetők el.

Legutóbb 2021-ben örülhettek a Jóbarátok-rajongók, amikor összeültették újra a szereplőket, és csináltak egy reunion-műsort: