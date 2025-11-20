olaszországkávézóróma
Bezárt Róma legrégebben működő kávéháza

2025. 11. 20. 15:06
A legendás Antico Caffè Greco több mint kétszázötven éve működött, olyanok jártak ide, mint Charles Dickens vagy Sophia Loren.

Bezárt az Antico Caffè Greco, Róma legrégebb óta működő kávéháza, az olasz főváros egyik ikonikus helye. A Spanyol lépcső lábánál található kávézó rendkívül népszerű volt nemcsak a helyiek és a turisták, de a hírességek, hercegnők és művészek körében is, olyan személyiségek kedvelt helye volt ez a 19. században, mint Charles Dickens, Henry James és John Keats, egy évszázaddal később pedig olyanok kávéztak itt, mint Orson Welles, Audrey Hepburn és Sophia Loren.

A kávézót 1760-ban alapították, nevét egykori görög tulajdonosa után kapta. A belül festményekkel telerakott, rendkívül díszes kávézóban elkülönültek a turisták és az olaszok, az utóbbiak jellemzően a külső részen, a pultnál hörpintették fel a kávéjukat, míg bent láthatóan a szemkápráztatás volt a cél elsősorban a turisták és elsőbálozók számára.

A kávézó egy hónapja még működött, most a CNN szerint üresen áll, a képeken látható, hogy az egykori pompás belsőtől is megfosztották a helyet.

A bezárás az üzemeltetők és a bérbeadó, Carlo Pellegrini és Flavia Iozzi, valamint az Római Izraelita Kórház közötti hosszú ideje elmérgesedő bérletidíj-vita miatt következett be. 2017-ben járt le a nyolcvanéves bérleti szerződés, a kórház pedig havi 17 ezer euróról 120 ezerre emelte a bérleti díjat azzal az indoklással, hogy ezzel igazodik az utca általános bérleti díjaihoz, ahol olyan cégek bérelnek üzlethelyiségeket, mint a Gucci, a Dior és a Versace. A környékről egyébként a koronavírus-járvány alatt pont a magas bérleti díjak miatt szorult ki rengeteg kisebb vállalkozás.

Készek vagyunk magasabb bérleti díjat fizetni, de nem a hatszorosát. Nagyon dühösek vagyunk, de meg fogjuk vívni ezt a csatát

– nyilatkozta akkor Pellegrini.

Az első harcot azonban elvesztették, 2024-ben az addigra bíróságra kerülő ügyben azt a döntést hozták, hogy kirakhatják az üzemeltetőket. Októberben bírták távozásra Pellegriniéket, az épület kilakoltatásában a katonaság is segített. Azóta eltávolították a közel 8 millió eurót érő műkincseket is, ez az olasz kulturális minisztérium birtokába került.

Antonio Maria Leozappa, a kórház egyik megbizottja azt nyilatkozta, hogy az épület egészségügyi intézmény, és ezt a célt is kívánják elsődlegesen betölteni. Hozzátette azonban, tervben van egy új kávézó kialakítása, ám azt új tulajdonossal teszik majd, a régiek nem vesznek részt benne. Pellegriniék azonban nem hagyják annyiban, a csatornának elmondták, hogy tovább folytatják a harcot a kávézóért.

Tragédia, hogy így kellett bezárnia. Az a sok veszekedés, harag. De ez a kávézó – és ez a város – már rosszabb viharokat is átvészelt. Lesz egy másik kávézó, és biztos vagyok benne, hogy az árak tükrözni fogják a magasabb bérleti díjat

– nyilatkozta az egyik közelben lakó törzsvendég.

