Bezárt Róma legrégebben működő kávéháza

Bezárt az Antico Caffè Greco, Róma legrégebb óta működő kávéháza, az olasz főváros egyik ikonikus helye. A Spanyol lépcső lábánál található kávézó rendkívül népszerű volt nemcsak a helyiek és a turisták, de a hírességek, hercegnők és művészek körében is, olyan személyiségek kedvelt helye volt ez a 19. században, mint Charles Dickens, Henry James és John Keats, egy évszázaddal később pedig olyanok kávéztak itt, mint Orson Welles, Audrey Hepburn és Sophia Loren.

A kávézót 1760-ban alapították, nevét egykori görög tulajdonosa után kapta. A belül festményekkel telerakott, rendkívül díszes kávézóban elkülönültek a turisták és az olaszok, az utóbbiak jellemzően a külső részen, a pultnál hörpintették fel a kávéjukat, míg bent láthatóan a szemkápráztatás volt a cél elsősorban a turisták és elsőbálozók számára.

6 fotó

A kávézó egy hónapja még működött, most a CNN szerint üresen áll, a képeken látható, hogy az egykori pompás belsőtől is megfosztották a helyet.

A bezárás az üzemeltetők és a bérbeadó, Carlo Pellegrini és Flavia Iozzi, valamint az Római Izraelita Kórház közötti hosszú ideje elmérgesedő bérletidíj-vita miatt következett be. 2017-ben járt le a nyolcvanéves bérleti szerződés, a kórház pedig havi 17 ezer euróról 120 ezerre emelte a bérleti díjat azzal az indoklással, hogy ezzel igazodik az utca általános bérleti díjaihoz, ahol olyan cégek bérelnek üzlethelyiségeket, mint a Gucci, a Dior és a Versace. A környékről egyébként a koronavírus-járvány alatt pont a magas bérleti díjak miatt szorult ki rengeteg kisebb vállalkozás.

Készek vagyunk magasabb bérleti díjat fizetni, de nem a hatszorosát. Nagyon dühösek vagyunk, de meg fogjuk vívni ezt a csatát

– nyilatkozta akkor Pellegrini.

Az első harcot azonban elvesztették, 2024-ben az addigra bíróságra kerülő ügyben azt a döntést hozták, hogy kirakhatják az üzemeltetőket. Októberben bírták távozásra Pellegriniéket, az épület kilakoltatásában a katonaság is segített. Azóta eltávolították a közel 8 millió eurót érő műkincseket is, ez az olasz kulturális minisztérium birtokába került.

Antonio Maria Leozappa, a kórház egyik megbizottja azt nyilatkozta, hogy az épület egészségügyi intézmény, és ezt a célt is kívánják elsődlegesen betölteni. Hozzátette azonban, tervben van egy új kávézó kialakítása, ám azt új tulajdonossal teszik majd, a régiek nem vesznek részt benne. Pellegriniék azonban nem hagyják annyiban, a csatornának elmondták, hogy tovább folytatják a harcot a kávézóért.

Tragédia, hogy így kellett bezárnia. Az a sok veszekedés, harag. De ez a kávézó – és ez a város – már rosszabb viharokat is átvészelt. Lesz egy másik kávézó, és biztos vagyok benne, hogy az árak tükrözni fogják a magasabb bérleti díjat

– nyilatkozta az egyik közelben lakó törzsvendég.