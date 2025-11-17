Európai animációs díjat nyert a Kék Pelikan

Vasárnap este adták át az Európai Animációs Díjakat a Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztiválon, a legjobb animációs film forgatókönyvért járó Emile díjat pedig Csáki László Kék Pelikan című filmje nyerte el.

A film egy animációs dokumentumfilm, tehát valós eseményeket dolgoz fel: a rendszerváltás körül induló vonatjegyhamisítási gyakorlatokról szól, pontosabban három srácról, Ákosról, Petyáról és Laciról, akik pár doboz Domestosszal bizniszt csináltak a nemzetközi jegyek hamisításából és közben maguk is beutazták a világot. „A Kék Pelikan egy letűnt korszak egyszerre derűs és melankolikus megidézése, a kilencvenes éveké, amiről ez az eddigi legjobb magyar film” – írta a filmről kritikusunk.

A Kék Pelikan világpremierje a két évvel ezelőtti Tallinn Black Nights Filmfesztiválon volt, azóta több mint 26 ezren látták a hazai mozikban és világszerte rangos díjakkal jutalmazták, írja a Nemzeti Filmintézet közleménye.

A díjat egy olyan film kapja, amely elegánsan ötvözi az animációt és a dokumentumfilmet, és bevonja a közönséget. Bár személyes történet, a film egy Magyarország és Európa történelmében fontos pillanatot közvetít, miközben emlékeztet a szabadság jelentőségére

– indokolta döntését az animációs szakemberekből álló nemzetközi zsűri.

Csáki László rendező a díj kapcsán azt nyilatkozta:

A Kék Pelikan egy közösségi finanszírozású film, de nem anyagi, hanem élmények és sztorik szempontjából. Mivel nagyon sokan adták a személyes történetüket a filmhez, ezért ez a díj egy közös munka eredménye! Köszönet mindenkinek!

A film a 24.hu kultúra rovatában is lelkes fogadtatásra talált, tavalyi filmes toplistánkon az első helyre került.