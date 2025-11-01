Öt embert tartóztattak le Robert De Niro unokájának halála ügyében

Öt embert, a vád szerint kábítószer-terjesztőket tartóztattak le New Yorkban csütörtökön. Az öt, most vád alá helyezett férfi érintett lehet Leandro De Niro-Rodriguez 2023-as halálában. Robert De Niro unokája akkor véletlen drogtúladagolás következtében halt meg. Sofia Marksot, akit – a fájdalomcsillapító után – „Percocet hercegnőnek” neveztek a New York-i alvilág köreiben és a bulvársajtóban, már 2023-ban letartóztatták az ügy miatt.

A gyanú szerint Marks és az öt mostani letartóztatott olyan bűnszervezetet működtettek, amelyben hamisított, fentanillal felütött fájdalomcsillapítókat és más gyógyszereket adtak el. Vevőkörük elsősorban New York-i tizenévesekből és fiatal felnőttekből állt.

A mostani vádemelés során az ügyészség nem nevezte meg De Niro unokáját, de az ABC News forrásai megerősítették, hogy a Leandro De Niro-Rodriguez túladagolásában érintett gyanúsítottakról van szó.