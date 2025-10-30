Index: Távozik Demeter Szilárd a Közgyűjteményi Központ éléről

Az Index értesülései szerint távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) éléről Demeter Szilárd. A lap úgy tudja, erről a szerdai ülésén döntött a kormány, Demeter a nemzeti kultúrkincsért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkát, utódja pedig Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz, az ő feladata lesz a finom decentralizáció.

A kulturális intézmények centralizálása tavaly júniusban ment végbe, akkor hat kulturális intézmény egybeolvasztásával jött létre Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, amelynek Demeter lett az elnöke. Az utóbbi időszakban egyre rosszabb hírek érkeztek a gigaintézmény háza tájáról, október elején például Demeter hangos szóváltásba került, majd kivezettette az ülésről, és egy hónapra felfüggesztette az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatóját, Rózsa Dávidot. A vezető azt rótta fel Demeternek, hogy a könyvtár rossz állapotban van, penész és csótányok támadták meg az épületeket, az ügyben azonban a központosítás miatt nem tud eljárni.

A HVG nem sokkal később belső informátorokra hivatkozva azt írta, Demeter napjai meg lehetnek számlálva, több intézményvezetővel van ugyanis komoly konfliktusa.