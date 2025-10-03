HVG: Demeter Szilárd napjai meg lehetnek számlálva, több múzeumi vezetővel is komoly konfliktusai vannak

A csótányok és a penész miatt panaszkodott az OSZK főigazgatója, Demeter Szilárd kivezettette a teremből, és felfüggesztette – írtuk meg csütörtök reggel a magyar múzeumi szféra idei évének talán legerősebb hírét.

A HVG péntek reggeli cikke szerint úgy tűnik, hogy a kultúrpolitikus és a főigazgató közti konfliktus napvilágra kerülése méretes kavicsként csapódott az állóvízbe, a lap forrásai ugyanis arról mesélnek, hogy több múzeumigazgató is lázadozik Demeter ellen.

Az írás arról számol be, hogy a nemzeti könyvtár hosszú időn át Demeter egyik erős emberének számító vezetőjének, Rózsa Dávidnak a pénztelenség, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ működésképtelensége volt az igazi problémája, az ugyanis veszélybe sodorta a Széchényi Könyvtár legértékesebb könyveit. Ezt a helyzetet tovább bonyolította, hogy a Nemzeti Múzeum Kft. a reális árnál jóval drágábban költöztette a Maglódi utcai raktár tartalmát az egy évvel ezelőtt elkészült, szükségtelenül drága piliscsabai raktárba, amelyet a Mészáros család érdekeltségei építettek fel. Az épület a magas kivitelezési és tervezési összeg ellenére sem hibátlan – teszi hozzá a cikk, hiszen a nedvessége miatt a könyvek penészedésnek indultak. A HVG megkérdezte a tervező TSPC-csoportot, hogy a nedvesedést tervezési vagy kivitelezési hiba okozza-e, választ egyelőre azonban nem kaptak.

A források egyike a lapnak arról is mesélt, hogy az elmúlt években elmaradt az OSZK-ban a kártevőirtás, pedig az esetlegesen feltűnő bogarak felbecsülhetetlen károkat is okozhatnak a féltve őrzött állományban. A raktárban a csótányok is feltűntek, amelyek a könyvekre ugyan nem voltak veszélyesek, a dolgozók munkakörülményeit azonban igencsak zavarták, így többen emiatt fel is mondtak. Rózsa ennek az állapotnak a megszüntetését még meg tudta oldani, további lépéseket azonban már nem tudott tenni.

A felfüggesztett főigazgató egyébként maga sem örvendett nagy népszerűségnek, hiszen korábbi kollégáinak egyike kijelentette: épp úgy bántak el vele, ahogyan ő tette másokkal.

A HVG magát Demeter Szilárdot is elérte, aki kijelentette, hogy a visegrádi értekezleten való kivezettetés a sajtó jó részén végigszáguldó híre hamis: sem a visegrádi helyszín, sem maga a kivezettetés nem stimmel.

A cikk arról is beszámol, hogy a különböző gyűjtemények főigazgatói közül forrásaik szerint többen is elégedetlenkednek, sőt konfliktusaik vannak Demeterrel: ezek egyike Zsigmond Gábor, a Nemzeti Múzeum Tiborcz Istvánnal korábban három könyvet is közösen jegyző főigazgatója, a másik pedig a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot vezető Török Róbert, akit már kinevezése után támadni kezdett.

A múzeumok irányítóinak a HVG szerint elegük van abból, hogy az összevonások előtti állapotnál kevesebb pénz jut nekik, munkáltatói jogaik nincsenek, sőt még a vécépapír-beszerzést is az MNMKK-n keresztül kell megoldaniuk, gyakran hiába próbálkozva.

Egy múzeumi dolgozó szerint ez a helyzet hamarosan Demeter leváltásához vezethet, aki

úgy beszél az igazgatókkal, mint a kutyájával.

Lassan mindenkinél elszakad a cérna – tette hozzá egy másikuk, kérdés azonban, hogy Hankó Balázs miniszter mikor nyújtja be, sőt egyáltalán benyújtja-e az erre vonatkozó javaslatot. Ez a lépés a választások előtt már nem tűnik igazán életszerűnek.