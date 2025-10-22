Forró olasz románcról árulkodik az Emily Párizsban új évadának első előzetese

A nézőknek még várnia kell kicsit az Emily Párizsban ötödik évadára, az előzetes viszont már most megérkezett a Netflix jóvoltából. A Lily Collins által alakított Emily ezúttal a francia főváros helyett Rómát veszi be, ahol úgy néz ki, új szerelemre talál.

Collins oldalán ezúttal is visszatér Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, és még sokan mások az eredeti, jól ismert szereplőgárdából. Sőt, a rajongók megnyugodhatnak, mert a korábbi hírek ellenére a Gabrielt alakító Lucas Bravo sem maradt ki a római kalandból.

Az új évad december 18-án kerül fel a Netflix kínálatába.