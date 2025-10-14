olvasásmagyarországkönyvnobel-díj
Megrendítő adat: alig olvasnak könyvet a magyarok, Irodalmi Nobel-díj ide, vagy oda

Radikálisan csökkent a könyvolvasásra szánt idő Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Míg az 1980-as évek végén napi 12 perc jutott erre, addig jelenleg már csak kettő, a férfiak esetében pedig csak egy – írja a G7 a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közelmúltban publikált időmérlegében megjelent adatok alapján.

Még néhány sokkoló adat a cikkből:

  • harminc éve a teljes olvasási idő bő harmadát töltötték a magyarok könyvek bújásával, most alig nyolcadát.
  • a könyvolvasások aránya a 80-as évek végén még közel 13 százalék volt, az idén azonban a hármat sem érte el. Azaz jelenleg csak minden 35. magyar vesz a kezébe könyvet.
  • ráadásul 100 férfiből mindössze 1,8 olvas, míg a nőknél 3,7 százalék ez az arány.
