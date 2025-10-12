„Egy legenda, egy ikon és egy igazán kedves ember” – Diane Keatontól búcsúzik Hollywood

Sorra búcsúznak kollégái Diane Keatontól. Az Oscar-díjas színésznő – akit leginkább az Annie Hallból, a Manhattanből vagy a Keresztapa-trilógiából ismerhet a nagyközönség – szombaton 79 éves korában hunyt el Kaliforniában.

Robert De Niro a Hollywood Reporternek nyilatkozott: „Nagyon elszomorít Diane halálának híre. Nagyon szerettem őt, és teljesen meglepett a hír, hogy elhagyott minket. Nem számítottam rá, hogy el fog menni. Hiányozni fog. Nyugodjék békében!”

Leonardo DiCaprio, aki Keaton unokaöccsét játszotta a Marvin szobája című filmben (amelyért Keaton Oscar-jelölést kapott), Instagram-sztoriban tisztelgett előtte. „Diane Keaton egyedülálló személyiség volt. Zseniális, vicces és mindig önazonos. Egy legenda, egy ikon és egy igazán kedves ember. 18 évesen volt szerencsém vele dolgozni. Nagyon fog hiányozni.”

Bette Midler, aki Keaton és Goldie Hawn mellett játszott az 1996-os Elvált nők klubjában, az Instagramon így írt: „A ragyogó, gyönyörű, rendkívüli Diane Keaton elhunyt. El sem tudom mondani, mennyire elviselhetetlenül szomorú vagyok emiatt. Vicces volt, teljesen eredeti, és teljesen őszinte, nem volt benne semmi olyasfajta versengés, amit egy ilyen sztártól elvárhatna az ember. Amit láttál, az volt ő… ó, la, lala!”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bette Midler (@bettemidler) által megosztott bejegyzés

Steve Martin, akivel 1991-ben az Örömapa című filmben játszott együtt, egy 2021-es interjú részletét osztotta meg, amelyben Martin Short kérdezte a színésznőt: „Ki a szexibb, én vagy Steve Martin?”, mire Keaton így válaszolt: „Hát, mindketten idióták vagytok.” Martin a posztot így kommentálta: „Nem tudom, ki tette közzé először, de ez jól összefoglalja a Diane-nel való csodálatos kapcsolatunkat.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Steve Martin (@stevemartinreally) által megosztott bejegyzés

Jane Fonda A Könyvklub című filmben játszott együtt Keatonnal, ő is Instagram-bejegyzésben búcsúzott kollégájától: „Nehéz elhinni… vagy elfogadni… hogy Diane elhunyt. Mindig is az élet és a fény szikrája volt, folyamatosan nevetett saját gyengeségein, elképesztően kreatív volt… színészi játékában, ruhatárában, könyveiben, barátaiban, otthonaiban, könyvtárában, világnézetében. Egyedülálló volt. És bár nem tudta, vagy nem akarta beismerni, de remek színésznő volt!”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jane Fonda (@janefonda) által megosztott bejegyzés

Andy Garcia így búcsúzott: „A varázslatos Diane Keaton elhunyt. Megosztom veletek ezeket a képeket, amelyeket róla készítettem Szicíliában a Keresztapa III forgatása alatt. Diane, nagyon fogsz hiányozni, de a te fenséges fényed örökké ragyogni fog.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Andy Garcia (@andygarcia) által megosztott bejegyzés

Diane Keaton legfontosabb szerepei közül alábbi galériánkban válogattunk: