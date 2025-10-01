Bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit. A díjat gondozó alapítvány kuratóriuma idén közel 9000 jelölés közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül majd tízen vehetik át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó, tavaly jelentősen megemelt összegű pénzdíjat december 5-én, a hagyományosan a Művészetek Palotájában tartandó gálán.

A díjat 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj tavaly óta 20 millió forint, a Prima díj pedig 8 millió forint.

A tíz kategória mindegyikében három jelölt versenyez, alább látható az idei jelöltek listája.

Magyar irodalom

Ladik Katalin , költő

, költő Nagy Koppány Zsolt , író, költő, műfordító, szerkesztő

, író, költő, műfordító, szerkesztő Visky András, író, drámaíró

Magyar színház-, film- és táncművészet

Csuja Imre , színművész

, színművész László Zsolt , színművész

, színművész Vári Éva, színművész

Magyar képző- és iparművészet

Gaál József , festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens

, festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens Hefter László , üveg- és restaurátorművész

, üveg- és restaurátorművész Pataki Tibor, festő- és grafikusművész

Magyar tudomány

Dr. Gósy Mária , nyelvész, fonetikus

, nyelvész, fonetikus Dr. Masszi Tamás , hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár

, hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár Dr. Pléh Csaba, egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész

Magyar oktatás és köznevelés

Dr. Dráfi Kálmán , zongoraművész, egyetemi tanár

, zongoraművész, egyetemi tanár Dr. Juhász Árpád , geológus

, geológus Pataki Klára, gyógypedagógus

Magyar építészet

Kertész András Tibor , építészmérnök

, építészmérnök Szász László , építész

, építész Prof. Vasáros Zsolt, építészmérnök, egyetemi tanár

Magyar ismeretterjesztés és média

Szám Katalin , újságíró

, újságíró Szilágyi János , rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető

, rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető Wéber Gábor, televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző

Magyar sport

Biros Péter , olimpiai bajnok vízilabdázó

, olimpiai bajnok vízilabdázó Illés Fanni , paralimpikon úszó

, paralimpikon úszó Nyilasi Tibor, labdarúgó, edző, szakkommentátor

Magyar népművészet és közművelődés

Fábián Éva , népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész

, népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész Kassai Lajos , íjkészítő, lovasíjász

, íjkészítő, lovasíjász Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus

Magyar zeneművészet