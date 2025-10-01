prima primissima
Bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit. A díjat gondozó alapítvány kuratóriuma idén közel 9000 jelölés közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül majd tízen vehetik át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó, tavaly jelentősen megemelt összegű pénzdíjat december 5-én, a hagyományosan a Művészetek Palotájában tartandó gálán.

A díjat 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj tavaly óta 20 millió forint, a Prima díj pedig 8 millió forint.

A tíz kategória mindegyikében három jelölt versenyez, alább látható az idei jelöltek listája.

Magyar irodalom

  • Ladik Katalin, költő
  • Nagy Koppány Zsolt, író, költő, műfordító, szerkesztő
  • Visky András, író, drámaíró

Magyar színház-, film- és táncművészet

  • Csuja Imre, színművész
  • László Zsolt, színművész
  • Vári Éva, színművész

Magyar képző- és iparművészet

  • Gaál József, festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens
  • Hefter László, üveg- és restaurátorművész
  • Pataki Tibor, festő- és grafikusművész

Magyar tudomány

  • Dr. Gósy Mária, nyelvész, fonetikus
  • Dr. Masszi Tamás, hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár
  • Dr. Pléh Csaba, egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész

Magyar oktatás és köznevelés

  • Dr. Dráfi Kálmán, zongoraművész, egyetemi tanár
  • Dr. Juhász Árpád, geológus
  • Pataki Klára, gyógypedagógus

Magyar építészet

  • Kertész András Tibor, építészmérnök
  • Szász László, építész
  • Prof. Vasáros Zsolt, építészmérnök, egyetemi tanár

Magyar ismeretterjesztés és média

  • Szám Katalin, újságíró
  • Szilágyi János, rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető
  • Wéber Gábor, televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző

Magyar sport

  • Biros Péter, olimpiai bajnok vízilabdázó
  • Illés Fanni, paralimpikon úszó
  • Nyilasi Tibor, labdarúgó, edző, szakkommentátor

Magyar népművészet és közművelődés

  • Fábián Éva, népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész
  • Kassai Lajos, íjkészítő, lovasíjász
  • Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus

Magyar zeneművészet

  • Cantemus kóruscsalád
  • Horváth Károly „Charlie”, előadóművész, trombitás, gitáros
  • Záborszky Kálmán, karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója

