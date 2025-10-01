Bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit. A díjat gondozó alapítvány kuratóriuma idén közel 9000 jelölés közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül majd tízen vehetik át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó, tavaly jelentősen megemelt összegű pénzdíjat december 5-én, a hagyományosan a Művészetek Palotájában tartandó gálán.
A díjat 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj tavaly óta 20 millió forint, a Prima díj pedig 8 millió forint.
A tíz kategória mindegyikében három jelölt versenyez, alább látható az idei jelöltek listája.
Magyar irodalom
- Ladik Katalin, költő
- Nagy Koppány Zsolt, író, költő, műfordító, szerkesztő
- Visky András, író, drámaíró
Magyar színház-, film- és táncművészet
- Csuja Imre, színművész
- László Zsolt, színművész
- Vári Éva, színművész
Magyar képző- és iparművészet
- Gaál József, festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens
- Hefter László, üveg- és restaurátorművész
- Pataki Tibor, festő- és grafikusművész
Magyar tudomány
- Dr. Gósy Mária, nyelvész, fonetikus
- Dr. Masszi Tamás, hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár
- Dr. Pléh Csaba, egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész
Magyar oktatás és köznevelés
- Dr. Dráfi Kálmán, zongoraművész, egyetemi tanár
- Dr. Juhász Árpád, geológus
- Pataki Klára, gyógypedagógus
Magyar építészet
- Kertész András Tibor, építészmérnök
- Szász László, építész
- Prof. Vasáros Zsolt, építészmérnök, egyetemi tanár
Magyar ismeretterjesztés és média
- Szám Katalin, újságíró
- Szilágyi János, rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető
- Wéber Gábor, televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző
Magyar sport
- Biros Péter, olimpiai bajnok vízilabdázó
- Illés Fanni, paralimpikon úszó
- Nyilasi Tibor, labdarúgó, edző, szakkommentátor
Magyar népművészet és közművelődés
- Fábián Éva, népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész
- Kassai Lajos, íjkészítő, lovasíjász
- Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus
Magyar zeneművészet
- Cantemus kóruscsalád
- Horváth Károly „Charlie”, előadóművész, trombitás, gitáros
- Záborszky Kálmán, karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója