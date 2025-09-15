Különdíjat nyert Pálfi György tyúkos filmje Torontóban

Pálfi György német-görög-magyar koprodukcióban készült új filmje, A tyúk elnyerte a zsűri különdíját az A kategóriás Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon A filmet a fesztivál versenyszekciójában vetítették.

A zsűri indoklása:

A zsűri elismeri Pálfi György rendező rendkívüli művészetét, akinek munkája a merészség, az intelligencia és a kreatív találékonyság példája. A tyúk a filmes műfajokat invenciózus és zökkenőmentes módon ötvözi, figyelemre méltó precizitást mutatva a kameramozgásban és a képkompozícióban, amely kivételesen hatékony narratívát eredményez. Pálfi rendíthetetlen elkötelezettsége az emberiségnek a tyúk szemszögéből történő feltárása iránt egyedülállóan eredeti víziót eredményez – egy lenyűgöző eredetiségű alkotást, amelyhez a kortárs filmművészetben semmi sem fogható.

Pálfi filmjének főhőse egy tyúk, aki megszökik egy csirkekeltető üzemből, kalandokba bonyolódik, és még a szerelem is rátalál.

Filmem az ókori görög tragédiák alapvető mechanizmusait felhasználva mutatja be az egyéni sorsokat. Egy egyetemes problémával foglalkozik, amely az egész emberiség középpontjában áll: vajon az egyének mentesülhetnek-e az erkölcsi felelősség alól, ha csak passzív résztvevői az eseményeknek? A tyúk című filmben azzal a gondolattal játszottam, mi történik, ha nem az emberi történet van a középpontban, hanem mi, emberek vagyunk a mellékszál a történetben?

– idézi a közlemény a rendezőt.

Pálfi szerint a film egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy valódi állatokkal dolgoztak, nem használtak számítógépes trükköket vagy mesterséges intelligenciát a film készítésekor. „Ez egy biocsirkés film” – foglalta össze a rendező.