Mit mond el egy filmről, hogy hány percig tapsolták állva egy fesztiválon?

2025. 09. 07. 21:02
Aki valaha kicsit is követte a legnagyobb filmfesztiválok – elsősorban Cannes és Velence – híradásait, biztosan belebotlott már olyan szalagcímekbe, hogy melyik film épp hány perces álló ovációt kapott. Stopperórákkal lesben álló öltönyösök és filmeket egyetlen számmal jellemző újságírók juthatnak eszünkbe, illetve a kérdés: mi értelme van ennek? Ami Cannes-ban évtizedek óta hagyomány, sokak számára furcsaság lehet, mégis minden alkalommal elindul újra a számláló, mi pedig most megnéztük, miért és hogyan történik mindez, lehet-e tapsot Oscarra váltani, illetve melyik film kapta minden idők leghosszabb álló ovációját.
  • Guillermo del Toro Frankensteinje gigantikus, tizenöt perces álló ovációt kapott,”
  • „a velencei tömeg hatperces álló ovációval éltette Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother című filmjét,”
  • Dwayne Johnson könnyekben tört ki, amikor a The Smashing Machine tizenöt perces álló ovációt kapott Velencében”

– csak néhány cím a nemzetközi filmes szaksajtóból az utóbbi napokból. Épp tegnap ért véget velencei filmfesztivál – ahol két magyar film is versenyzett –, ilyenkor jóformán minden harmadik hír azzal a címmel jelenik meg, hogy éppen melyik alkotás hány perces álló ovációt kapott, az olvasóban pedig felmerülhetnek a kérdések:

ki méri ezt? Hogyan? És egyáltalán: miért?

Utánajártunk, miként működik ez, miért tartják fontosnak, és mennyiben számít értékmérőnek, hogy hány percig tapsolnak egy filmet.

