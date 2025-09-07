Mit mond el egy filmről, hogy hány percig tapsolták állva egy fesztiválon?

- „Guillermo del Toro Frankensteinje gigantikus, tizenöt perces álló ovációt kapott,”
- „a velencei tömeg hatperces álló ovációval éltette Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother című filmjét,”
- „Dwayne Johnson könnyekben tört ki, amikor a The Smashing Machine tizenöt perces álló ovációt kapott Velencében”
– csak néhány cím a nemzetközi filmes szaksajtóból az utóbbi napokból. Épp tegnap ért véget velencei filmfesztivál – ahol két magyar film is versenyzett –, ilyenkor jóformán minden harmadik hír azzal a címmel jelenik meg, hogy éppen melyik alkotás hány perces álló ovációt kapott, az olvasóban pedig felmerülhetnek a kérdések:
ki méri ezt? Hogyan? És egyáltalán: miért?
Utánajártunk, miként működik ez, miért tartják fontosnak, és mennyiben számít értékmérőnek, hogy hány percig tapsolnak egy filmet.
