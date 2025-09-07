Mit mond el egy filmről, hogy hány percig tapsolták állva egy fesztiválon?

„ Guillermo del Toro Frankensteinje gigantikus, tizenöt perces álló ovációt kapott,”

Frankensteinje gigantikus, tizenöt perces álló ovációt kapott,” „a velencei tömeg hatperces álló ovációval éltette Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother című filmjét,”

Father Mother Sister Brother című filmjét,” „Dwayne Johnson könnyekben tört ki, amikor a The Smashing Machine tizenöt perces álló ovációt kapott Velencében”

– csak néhány cím a nemzetközi filmes szaksajtóból az utóbbi napokból. Épp tegnap ért véget velencei filmfesztivál – ahol két magyar film is versenyzett –, ilyenkor jóformán minden harmadik hír azzal a címmel jelenik meg, hogy éppen melyik alkotás hány perces álló ovációt kapott, az olvasóban pedig felmerülhetnek a kérdések:

ki méri ezt? Hogyan? És egyáltalán: miért?

Utánajártunk, miként működik ez, miért tartják fontosnak, és mennyiben számít értékmérőnek, hogy hány percig tapsolnak egy filmet.