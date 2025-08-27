Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó új filmje is a Velencei Filmfesztiválon debütál, az Arany Oroszlánért szállnak harcba

Szerdán kezdődik a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ami két magyar premiert is tartogat: Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése is itt, a versenyprogramban lesz látható először – írja a Nemzeti Filmintézet (NFI) közleménye nyomán az MTI.

A fesztiválon természetesen az alkotók is jelen lesznek: az Árva csütörtökön, a Csendes barát pedig szeptember 5-én kerül majd a Palazzo del Cinema vásznára.

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA-díjas Saul fiát, és a Napszálltát is jegyző Nemes Jeles új munkáját a rendező családjának története ihlette. Az Árva magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc.

A magyarországi bemutatóra sem kell majd sokat várni: a miskolci CineFesten szeptember 12-én tűzik műsorra, október 23-tól pedig már a hazai mozikban is válthatunk rá jegyet.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült film vezető producere magyar részről Mécs Mónika (Inforg-M&M Film).

A német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás a tervek szerint 2026 első felében kerül majd Európa-szerte a mozikba, itthon pedig a Mozinet fogja forgalmazni.

A hír kapcsán Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI igazgatóságának elnöke elmondta: