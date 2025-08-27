Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó új filmje is a Velencei Filmfesztiválon debütál, az Arany Oroszlánért szállnak harcba

Szerdán kezdődik a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ami két magyar premiert is tartogat: Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése is itt, a versenyprogramban lesz látható először – írja a Nemzeti Filmintézet (NFI) közleménye nyomán az MTI.
A fesztiválon természetesen az alkotók is jelen lesznek: az Árva csütörtökön, a Csendes barát pedig szeptember 5-én kerül majd a Palazzo del Cinema vásznára.
Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA-díjas Saul fiát, és a Napszálltát is jegyző Nemes Jeles új munkáját a rendező családjának története ihlette. Az Árva magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc.
A magyarországi bemutatóra sem kell majd sokat várni: a miskolci CineFesten szeptember 12-én tűzik műsorra, október 23-tól pedig már a hazai mozikban is válthatunk rá jegyet.
Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült film vezető producere magyar részről Mécs Mónika (Inforg-M&M Film).
A német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás a tervek szerint 2026 első felében kerül majd Európa-szerte a mozikba, itthon pedig a Mozinet fogja forgalmazni.
A hír kapcsán Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI igazgatóságának elnöke elmondta:
“A velencei fesztivál két magyar versenyfilmje, […] továbbá az észak-amerikai filmipar meghatározó eseményeként jegyzett torontói fesztiválon bemutatkozó Hunyadi sorozat egyaránt bizonyítják annak az öt éve indított új stratégiának a sikerét, amely a magyar filmipar fejlesztését célozta. A koprodukciók ma már meghatározó szerepet töltenek be a hazai filmiparban. Kiemelkedő eredmény, hogy az NFI közel 40 nemzetközi együttműködést támogatott – köztük az első vietnámi, marokkói, bhutáni és mongol koprodukciókat is –, amelyek új színekkel gazdagítják a hagyományos közép- és nyugat-európai partnerségek sorát. Következetesen ösztönözzük a filmeseket arra, hogy nemzetközi együttműködésekben gondolkodjanak, és csatlakozzanak egy olyan hálózathoz, amelyben a közös gondolkodás, a finanszírozási szinergiák és az egymást kiegészítő kreativitás előnyei egyaránt érvényesülnek. A hazai forgalmazási piac adottságaira tekintettel különösen fontos, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy a koprodukciók révén szélesebb forgalmazási lehetőségek és nagyobb nemzetközi láthatóság érhetők el. Iparágunkban a kulturális párbeszéd legtermékenyebb és legértékesebb formáját a koprodukció jelenti.