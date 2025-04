Hivatalos: Ryan Gosling is belép a Star Wars univerzumába

Shawn Levy rendező és Ryan Gosling a Tokióban megrendezett Star Wars Celebration színpadán hivatalosan is megerősítették azt a pletykát, hogy a kanadai színész lehet a legújabb Csillagok háborúja-film, a Star Wars: Starfighter főszereplője.

A harmadik trilógia záróepizódja, a 2019-ben bemutatott Skywalker kora után öt évvel játszódó új rész forgatása a Deadline beszámolója szerint idén ősszel kezdődik. A filmet 2027. május 28-án fogják bemutatni, és először csak mozikban lehet majd megnézni.

„Sok pletyka kering, némelyik igaz, némelyik nem. (…) Ez nem egy előzményfilm, ez nem egy folytatás. Ez egy új kaland lesz” – mondta a kanadai rendező. Gosling pedig természetesen a Jonathan Tropper által írt forgatókönyvet, a benne szereplő karaktereket és a kollégáit is méltatta. „Nincs tökéletesebb filmes ehhez a történethez, mint Shawn“ – mondta Gosling.

Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, makes his Star Wars Celebration debut. pic.twitter.com/CeZtI36QhO

— Star Wars (@starwars) April 18, 2025