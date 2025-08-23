Filmet készít Ukrajnáról a harkivi frontot megjárt kínai kortárs művész

Ellátogatott az ukrán frontra, majd úgy döntött, filmet forgat a háború sújtotta országról Aj Vej-vej, az egyik legismertebb kínai kortárs művész és aktivista – írja az Art Newspaper. Eredetileg egy kijevi projekt miatt utazott az országba, ám ahhoz, hogy az újonnan kitalált filmes projektjét is meg tudja valósítani, két hónappal meghosszabbította a maradását.

A jelenleg is Ukrajnában tartózkodó művész elmondta, a harkivi fronton tapasztaltak és a látogatása során megismert emberek sarkallták arra, hogy belevágjon a produkcióba. A kínai művészt megihlette a katonák minden nehézséget felülmúló elszántsága és hazaszeretete, saját megfogalmazása szerint pedig szoros kapcsolatot alakított ki az emberekkel, akikkel ezidáig volt szerencséje találkozni. Saját szemével látta, az ukránok mennyire nem hajlandóak odaadni hazájukat és kultúrájukat egy megszálló erőnek.

Úgy látom, ezt sosem fogják elfogadni és hisznek benne, bárhogy alakuljanak a tárgyalások, ezt senki nem változtathatja meg és senki nem dönthet az ukrán nép sorsáról

– mondta a művész.