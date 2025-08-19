Sally Rooney-t letartóztathatják terrorszervezet finanszírozása vádjával

Sally Rooney-t, a Normális emberek, Hová lettél, szép világ és más bestsellerek szerzőjét letartóztathatják, miután hétvégén az Irish Timesban bejelentette: a könyveiből és annak BBC-adaptációiból származó jogdíjakat a Palestine Action (PA) nevű szervezet támogatására kívánja fordítani – írja a Guardian egy jogi szakértő megszólalására hivatkozva. A PA-t ugyanis az Egyesült Királyságban múlt hónapban terrorszervezetként tiltották be. Miután Rooney megtette ígéretét, a brit kormány közölte, hogy a csoport támogatása a törvény értelmében bűncselekménynek minősül. A jogi szakértő szerint a bestsellerszerző így akár büntetőeljárással is szembenézhetne, ha például egy brit könyvfesztiválon fejtené ki nézeteit – ezzel hangsúlyozva a betiltás „kirívó aránytalanságát”.

Egy kérdésre, miszerint mit üzenne a brit kormány azoknak, akik fontolgatják, hogy pénzt adományozzanak a Palestine Actionnek, a szóvivő így válaszolt:

Egy betiltott szervezet támogatása bűncselekmény a Terrorizmus Elleni Törvény alapján, és természetesen a rendőrség – ahogy azt már jelezte – a törvénynek megfelelően fog eljárni, ahogy az elvárható.

A lap szerint eddig több mint 700 embert tartóztattak le a szervezettel összefüggésben július eleje óta, amikor azt betiltották – közülük sokakat 2025. augusztus 9-én, egy békés tüntetésen vettek őrizetbe a londoni Parlament téren.

A könyveimet – legalábbis egyelőre – továbbra is kiadják Nagy-Britanniában, és széles körben kaphatók könyvesboltokban, sőt szupermarketekben is. Az elmúlt években az Egyesült Királyság állami műsorszolgáltatója két remek adaptációt is sugárzott a regényeimből, ezért rendszeresen utalják nekem az ismétlési díjakat. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ezeket a munkáimból származó bevételeket – és általában a nyilvános szereplésemet is – arra kívánom felhasználni, hogy továbbra is támogassam a Palestine Actiont és a népirtás elleni közvetlen fellépést, bármilyen formában is tudom ezt megtenni

– írta a hétvégén Rooney, hozzátéve, hogy állásfoglalását szívesen közölné egy brit lapban is, de az jelenleg törvényellenes lenne.