Thuróczy Szabolcs: Ha jövőre megint ebben a száraz szarban fogunk tapicskolni, akkor végünk van

Rogán Antal feleségének egyetlen karkötője annyit ér, hogy abból meg lehetne szervezni egy egész fesztivált – ezzel kezdte Thuróczy Szabolcs azt az interjút, amelyet Veiszer Alinda készített vele az Ördögkatlan fesztiválon.

A Hermès táska 23 millió, zsebkendőt meg egy szájfényt tudsz belerakni. Amikor azt gondolod, hogy az elmebetegségnek nincs már határa! És megy be a Chanel boltba, hogy vesz még egy táskát. A szekrényben lévő táskáiból egy teljes pedagógusi béremelés kijönne

– részletezte.

A Telex szemléje szerint a színész emellett arról is beszélt, változást vár a jövő évi parlamenti választásoktól. Reményei szerint 2026 tavasza után, kicsit nyugodtabb lesz az élet, felszabadul a társadalom és lehet majd fontos dolgokra koncentrálni.

Ha nem így lesz, akkor én biztosan elhagyom az országot, elmegyek Rijekába

– mondta, majd hozzátette: „ha jövőre megint ebben a száraz szarban fogunk tapicskolni, akkor végünk van.”

A beszélgetésben a kultúráról is szó esett, így megtudtuk, hogy Thuróczy kifejezetten kedveli Beton.Hofit, Pogány Indulót és a Carson Comát, az viszont felháborítja, hogy kormány milyen középszerű alkotásokra „égeti el a pénzt.” Külön megemlítette a Hunyadi című sorozatot is, amelyben szerinte „nincs igazán brutál erejű, jó színészet” és „szarok a szövegek.”