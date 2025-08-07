Borászok, Pajor Tamás, Háromharmad: így festett a 24.hu délutánja az Ördögkatlanon

Az Ördögkatlan fesztivál pénteki műsornapján vendégeskedtek a 24.hu szerzői és műsorai a beremendi Kovácsműhelyben. Nagy József Pajor Tamással készített élő nagyinterjút, a Filéző villányi kiadásában Gere Andreát és a Vylyant irányító Debreczeni Mónikát kérdezte Polák Zsóka és Jankovics Márton, a Háromharmadban pedig Bánszegi Rebeka és Kerner Zsolt volt Pető Péter beszélgetőtársa.