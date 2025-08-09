„Egy országnak hallgatnia kéne a fiataljaira” – mocskos fideszezés és külföldiek a Szigeten

Ahogy az idei fesztiválszezonban megszokhattuk, a Sziget fesztiválon is többször „Mocskos Fidesz” skandálásban tört ki a közönség. Külföldi vendégeket kérdeztünk a jelenségről, a politika szerepéről a művészetben, és hogy mit gondolnak Majka fejbelövős előadásáról.