Videó
„Egy országnak hallgatnia kéne a fiataljaira” – mocskos fideszezés és külföldiek a Szigeten
Ahogy az idei fesztiválszezonban megszokhattuk, a Sziget fesztiválon is többször „Mocskos Fidesz” skandálásban tört ki a közönség. Külföldi vendégeket kérdeztünk a jelenségről, a politika szerepéről a művészetben, és hogy mit gondolnak Majka fejbelövős előadásáról.
Legfrissebb videók
