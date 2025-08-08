gázai konfliktuskneecaporbán viktorsziget 2025
Videó

„Az izraeli miniszterelnököt vendégül látjátok, de egy ír zenekart nem?” – szigetezők a Kneecap kitiltásáról

admin Dékány László admin Varga Zsuzsa
2025. 08. 08. 15:17
A Sziget zárónapján lépett volna fel a Kneecap, pár hete azonban itthon is nagy tiltakozáshullám indult az antiszemita gyűlöletbeszéddel vádolt ír raptrió szerepeltetése ellen. Végül a magyar kormány rövidre zárta a vitát: nemzetbiztonsági okokra hivatkozva három évre kitiltotta őket az országból. Fesztiválozókat kérdeztünk, mit szólnak az ügyhöz, és egyáltalán: van-e helye a politikának a Szigeten?
