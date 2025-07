Jön Ozzy önéletrajzi könyve, amiben a feleségét kis híján öngyilkosságba kergető viszonyáról is mesél

Októberben már kapható lesz a Black Sabbath utolsó koncertje után röviddel elhunyt Ozzy Osbourne önéletrajzi kötete, a Last Rites – írja a Sun.

A kéziratot a kiadó már átvette, így néhány a tartalom egy részére már fény derült: eszerint biztosan szó esik majd benne az egy fodrásszal, Michelle Pugh-gal való, négy éven át tartó (2012-2016) viszonyáról, ami miatt felesége, Sharon megpróbált öngyilkos lenni. A nő tablettákat vett be – arról fogalma sincs, hogy hányat –, miután arra jutott, hogy a gyerekei jól vannak, és tudnak gondoskodni magukról.

A készülő könyvről az is kiderült, hogy brutálisan őszinte lesz, a tervek szerint pedig egyetlen szót sem fognak megváltoztatni benne – még akkor sem, ha az fájdalmas.

A kötetben – aminek a jelnlegi hírek szerint Sharon írhatja az előszavát – Ozzy élete minden fordulatára és nehézségére visszatekint majd, és felteszi magának a sokszor hallott kérdést: ha újrakezdhetné, változatna-e bármit az életén.

A válasz szerinte egyértelmű:

Kurvára nem. Ha tiszta, meg józsen lett volna, akkor nem lennék Ozzy. Ha normális dolgokat csináltam volna, nem lennék Ozzy.

A Last Rites a zenész furcsa humorára is rávilágít, a lap forrása szerint ugyanis arról is mesél majd, hogy vicceskedve egyszer azt mondta, sírjára mindössze ennyit írjanak: