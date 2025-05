Egy év múlva jön Az ördög Pradát visel második része

Tizenkilenc éve már annak, hogy Meryl Streep Miranda Priestley, a fiktív Runway divatmagazin főszerekesztőjének bőrébe bújt, és megszületett Az ördög Pradát visel, amiben közel két órán át nézhetjük, hogy Anne Hathaway és Emily Blunt felváltva húzza a rövidebbet.

A nagy sikerű film folytatásáról először 2024 júliusában esett szó, mikor a Disney bejelentette: jön a második rész, ami néhány évvel később játszódik majd, és Blunt, valamint Streep karakterét követi tovább.

Most egy körülbelüli premierdátum is napvilágra került: az E! arról írt, hogy a bemutatót 2026 május elsejére tervezik, az első rész stábjából pedig a forgatókönyvíró, illetve a producer is visszatér.

A színészekről egyelőre semmit sem lehet tudni, így kérdés, hogy ugyanazokat az arcokat látjuk-e majd viszont.