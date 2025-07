Egy korty stílus – Mizo Art Coffee

A nyár a színek, a szabadság és az önkifejezés évszaka – és most már a jegeskávé is ezt tükrözi! A Mizo Art Coffee 2025-ös kollekciója nemcsak frissítő ízeket, hanem 27 különböző festményt is kínál, amelyek mindegyike egy-egy nyári hangulatot idéz meg. A kérdés már csak az: melyik dizájn illik hozzád?

Színes vagy inkább letisztult? Romantikus balatoni naplemente vagy pezsgő városi korzó? A Mizo Coffee Selection és a Virág Judit Galéria együttműködéséből született kollekcióban mindenki megtalálhatja a saját stílusát – és a saját kávéját. Minden Mizo Art Coffee termékhez három különböző csomagolás tartozik, így összesen 27 egyedi dizájn közül válogathatsz.

A jegeskávé most nemcsak hűsít – hanem egy kis kultúrát is csempész a napodba.

Az egyik legikonikusabb darab Egry József Balatoni naplemente című festménye, amelyen a tó felett lebukó nap fényei aranyba borítják a vizet. Ez a dizájn azoknak szól, akik szeretik a csendes, nosztalgikus pillanatokat – és a balatoni esték varázsát.

De ha inkább a nyüzsgő városi élet, a színes ruhák és a pezsgő társasági hangulat vonz, akkor lehet, hogy egy másik festmény lesz a te választásod. A kollekcióban helyet kaptak könnyed, játékos, díszes és vibráló alkotások is – mindegyik egy-egy nyári életérzést ragad meg.

„Fogyasszuk bátran a kultúrát – akár a kávé mellett is. A Mizo kampányához összegyűjtöttük néhány kedvenc hazai festőnk könnyed, nyári, kedves képét, hogy örömet csempésszenek a mindennapokba”

– mondta Virág Judit, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.

A Mizo Art Coffee nemcsak a szemnek, hanem az ízlelőbimbóknak is élmény: az espresso, vagy a cappuccino mellett olyan különlegességek is elérhetők, mint a Kókusz-Mandula vagy a Pörkölt Pisztácia ízű latte, valamint az új Caramel Cappuccino. Ráadásul laktózmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmazó változatok is kaphatók – így mindenki megtalálhatja a saját nyári frissítőjét júliustól a boltok polcain.

Szóval… melyik dizájn vagy te? Válaszd ki a kedvencedet, és kortyolj bele a nyárba – stílusosan, művészien, Mizo módra.