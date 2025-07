Röhrig Gézától a Hiperkarmáig: a Káli-medencébe vár a Nyári Margó!

Augusztus 7-9. között rendezik meg a Nyári Margó Fesztivált Salföldön irodalommal, zenével és inspiráló beszélgetésekkel. A háromnapos rendezvényen fellép Beck Zoli, Biró Zsombor Aurél, Fiala Borcsa, a Freakin Disco, a Hiperkarma, Kemény Lili, Lenkke_, Légrádi Gergely, Röhrig Géza, Simon Márton, a Slow Village, Závada Péter és Vecsei Hasi.

A Margó Irodalmi Fesztivál csapata már 2011 óta szervezi irodalom- és olvasásnépszerűsítő rendezvényeit. A Nyári Margón olyan tehetséges fiatal írókat ismerhetsz meg, mint Kemény Lili vagy Biró Zsombor Aurél, akik tavaly debütáló regényeikkel berobbantak az irodalomba. A fesztiválon találkozhattok a többféle korosztályt is sikeresen megszólító Fiala Borcsával, valamint Légrádi Gergellyel, aki új elbeszéléskötetét mutatja be. Azok is örülhetnek, akik a verseket részesítik előnyben, hiszen érkezik mások mellett Röhrig Géza, Simon Márton és Závada Péter is.

A koncertek is extrák: Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós, a Hiperkarma, a Slow Village, Lenkke_, OIEE és a Freakin’ Disco, valamint a Fixi4 Saiiddal kiegészülve. Délutánonként a fellépő alkotókkal beszélgetnek a Sztereó-sorozatban.

„A Nyári Margó a legzajosabb irodalmi és a legnyugisabb zenei esemény egyszerre, ami három nap együttlétre hívja azokat, akiket kikapcsolnak a felolvasások, inspirálnak a beszélgetések, feltöltenek a koncertek, és akik a Balaton-felvidékre érve a telefonjaikon minden értesítést lenémítanak” – mondta Valuska László igazgató.

A bázis a Bánya Kert, de a többi helyszín is kényelmes sétatávolságra van innen, például a 800 éves Pálos kolostorrom és a Faluház.

A környező településeken a legizgalmasabb helyek programokkal és különleges ajánlatokkal készülnek a fesztiválozóknak. A badacsonyörsi Folly Arborétum kedvezményes belépőt biztosít, az ábrahámhegyi Ábra büfé megálmodta a Margó-koktélt, a badacsonyi La Téne-ben pedig meg lehet kóstolni a Margó-fagyit, csak hogy néhányat említsünk. A Kinga Kamrája Káptalantótiban Margó-ebédmenüt kínál, a badacsonyörsi Vánkos is színes programot állított össze.

